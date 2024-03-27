المغرب يتعادل مع موريتانيا والجزائر تنتزع تعادلا مثيرا من جنوب أفريقيا

خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره وضيفه الموريتاني، التي أقيمت فجر الأربعاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويستعد المنتخبان لاستئناف منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويلعب "المرابطون" في المجموعة الثانية مع منتخبات السنغال والسودان والكونغو الديمقراطية وتوغو وجنوب السودان.

فيما يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة مع منتخبات زامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو.

وفي ودية أخرى، تعادل المنتخب الجزائري مع مضيفه الجنوب أفريقي 3-3 على ملعب "نيلسون مانديلا باي" أمس الثلاثاء.

وتقدم ياسين بنزية لاعب كارباغ الأذري لمحاربي الصحراء في الدقيقة الـ22 لكن منتخب "بافانا" (الأولاد) رد بهدفين عن طريق ثيمبا زواني مهاجم ماميلودي صن داونز (34 و45).

وفي الشوط الثاني أدرك ياسين براهيمي نجم الغرافة القطري التعادل للجزائر في الدقيقة الـ53 لكن إلياس موكوانا سجل الهدف الثالث لجنوب أفريقيا في الدقيقة 65 وبعدها بخمس دقائق أحرز بنزية الهدف الثاني له والثالث للـ"خضر".

وكان منتخب الجزائر فاز على بوليفيا 3-2 -قبل أيام- في أول مباراة ودية للفريق تحت قيادة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش الذي خلف الجزائري جمال بلماضي بعد خروج الفريق من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا في ساحل العاج.