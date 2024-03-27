اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس تدافع عن زيادة رواتب كبار موظفيها

دافعت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 عن زيادة راتب مديرة الاتصالات 30 في المئة وقالت اليوم الأربعاء إن الزيادة تصحح فجوة غير عادلة بين الجنسين في الأجور.

وفي تحقيق سيتم بثه الخميس، كشفت قناة (فرانس 2) التلفزيونية الفرنسية أن الراتب السنوي لآن ديكامب، مديرة الاتصالات في اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، ارتفع من 145 ألف يورو إلى 195 ألف يورو العام الماضي.

وقال مايكل ألويسيو، الرئيس التنفيذي للعمليات في اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، للصحفيين "حدثت هذه الزيادة لأن هذه الشخصية كانت عضوة في اللجنة التنفيذية لمدة ست سنوات دون أن تحمل لقب (المديرة التنفيذية) ودون أن تحصل على الراتب المناظر (مقارنة بزملائها من الرجال). "الطلب لم يأت منها".

وتمثل الرواتب حوالي 13 بالمئة من ميزانية أولمبياد باريس 2024 البالغة 4.4 مليار يورو، والتي على الرغم من أنها أقل بشكل كبير من ميزانية الأولمبياد في طوكيو وريو ولندن، إلا أنها أثارت بعض الجدل في فرنسا.

وكان 37 بالمئة فقط من الفرنسيين يترقبون الأولمبياد التي ستقام في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفقا لاستطلاع أُجري هذا الشهر.

وكانت اللجنة المنظمة قد تعرضوا لهجوم من الصحافة الفرنسية بسبب راتب رئيس اللجنة توني إستانغيه، التي ذكرت تقارير أنه يواجه تحقيقا قضائيا بشأن راتبه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي داهمت السلطات مقار اللجنة المنظمة ضمن تحقيق في مزاعم محسوبية استهدفت أيضا شركات إدارة.

وفي 2018 قال منظمو باريس 2024 إن إستانغيه يحصل على راتب سنوي قدره 270 ألف يورو.