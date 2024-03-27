شاهد.. الجزائري بنزية يخطف الأنظار بهدف مذهل مرشح لجائزة بوشكاش

خطف المهاجم الجزائري ياسين بنزية الأنظار، بتسجيله هدفًا عالميًا في مواجهة جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء، رشحه عدد كبير من المتابعين لإمكانية الفوز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف في العام.

وأحرز بنزية هدفه العالمي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعدما استلم كرة عرضية أرضية في منطقة الجزاء ليهيئها لنفسه بلمسة ساحرة خدع فيها مدافعي جنوب أفريقيا، ثم سددها بمقصية أكروباتية سكنت الشباك.

الهدف الجميل أنقذ به بنزية المنتخب الجزائري من الهزيمة.

وحظي مهاجم نادي قرة باغ الأذربيجاني، بإشادة واسعة على المنصات بعد تسجيل الهدف الذي وصفه كثيرون بأنه "خيالي".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هدف بنزية وضع نفسه كمنافس رئيس على جائزة بوشكاش هذا العام، وبالمثل جزمت صحيفة (ذا صن) قائلة إن الهدف لن يترشّح للجائزة فحسب، بل سينافس على الفوز بها.

بدوره قال الصحفي الإنجليزي كريس ساتون عن هدف بنزية إنه قد شاهد أعظم ركلة مقصية خلفية فوق مستوى الرأس، ولا سبيل له بمشاهدة ركلة أفضل منها من حيث الدقّة والتنفيذ.

أمّا صحيفة ليكيب (ليكيب) الفرنسية، فقد أوضحت "يا له من هدف مُلهم!! هدف به كثير من المهارات" فيما قالت إذاعة راديو مونتي كارلو الفرنسية عن الهدف "بنزية يسجّل هدفًا تاريخيًا ويبهر المدرب بيتكوفيتش".

وتفاعل الحساب الرسمي لكأس العالم -التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم- على منصة إكس، مع هدف بنزية صاحب 29 عاما، ونشر صورة للحظة تسجيل اللاعب الهدف التاريخي.

بدوره، قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه على منصة إكس: "من أروع الأهداف التي سجلت في تاريخ المنتخب الجزائري للعائد ياسين بنزية، بعد خمس سنوات من الغياب عن المنتخب في مواجهة جنوب أفريقيا"، ووصف الهدف بأنه "رائع ولا يصدق ومذهل".

من أروع الأهداف التي سجلت في تاريخ المنتخب الجزائري للعائد ياسين بن زية بعد خمس سنوات من الغياب عن المنتخب في مواجهة جنوب افريقيا

Magnifique, incroyable, spectaculaire pic.twitter.com/8xmrCwUAHm — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 27, 2024

وعلق أحدهم بالقول إن الهدف كان جيدًا للغاية، حتى أن بنزية تعرض لإصابة في أوتار الركبة، بينما تساءل آخر"هل رأيت هدفًا أفضل هذا العام؟" لأنني لم أفعل.