ملك الأردن يمنح لاعبي النشامى ميدالية اليوبيل الفضي

منح ملك الأردن، عبدالله الثاني ميدالية اليوبيل الفضي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والطاقم الفني تقديرا لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا التي أقيمت أخيرا في قطر.

وخالف المنتخب الأردني التوقعات ببلوغه المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الدولة المضيفة 1-3.

ويتزامن تكريم النشامى بميدالية اليوبيل الفضي مع احتفالات المملكة بذكرى مرور 25 عاما على تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

ولم تتضمن لائحة اللاعبين المكرمين اسم المهاجم المخضرم حمزة الدردور بعد استبعاده خلال النهائيات القارية إثر خلاف بينه وبين مدرب الفريق المغربي الحسين عموتة في اللحظات الأخيرة من مباراة الأردن مع العراق في دور ثمن النهائي.

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم وينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبيه وطاقمه pic.twitter.com/u3trMcENSm — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) March 25, 2024

ويلتقي منتخب الأردن -الثلاثاء- مع باكستان في الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط متساويا مع طاجيكستان، فيما تتصدر السعودية المجموعة بـ9 نقاط، ولا نقاط لباكستان.