"لسنا بحاجة له والتعاقد معه لتحقيق رغبة بيريز".. انتقادات لنية ريال مدريد التعاقد مع مبابي

انتقد الممثل الأميركي فيغو مورتنسن، القدوم المحتمل للنجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم.

وبعد تأكيد رحيله عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده الصيف المقبل، يترقب متابعو الساحرة المستديرة حول العالم تحديد النجم الفرنسي وجهته القادمة.

وقال نجم هوليود -العاشق لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد- لصحيفة "لا بروفانس" الفرنسية، إن "الميرينغي" بحالة جيدة بدون كيليان مبابي، وإن نجم باريس سان جيرمان أضاع فرصته للانضمام للفريق الإسباني قبل عامين.

وتابع أنه "لا نحتاج لمبابي في ريال مدريد، أعتقد أننا في حالة اكتفاء كروية مع بيلينغهام ورودريغو، قدومه ليس ضروريا، كان يجب عليه أن يأتي هنا قبل عامين، فات الميعاد".

وانتقد صاحب دور "أرغون" في سلسلة أفلام "سيد الخواتم الشهيرة" رئيس ريال مدريد، وقال إنه في حال توقيع "الميرنغي" مع مبابي (25 عاما) فهذا فقط "من أجل تحقيق رغبة الرئيس فلورنتينو بيريز".

‭ ‬وكان قائد منتخب فرنسا، كشف -يوم الجمعة الماضي- أنه واثق من أنه سيعرف النادي الذي سينتقل إليه الموسم القادم قبل انطلاق منافسات بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو/حزيران المقبل.

وأبلغ مبابي الصحفيين "لم أعلن أي شيء بعد عن مستقبلي لأنه لا يوجد شيء لإعلانه. قلت دائما إنه حين يكون هناك شيء سأعلنه. سأفعل ذلك كرجل. أعتقد أن مستقبلي سيتضح قبل بطولة أوروبا".

وخسرت فرنسا بقيادة مبابي مباراتها الودية الأولى ضد ألمانيا السبت الماضي، في حين يواجه منتخب "الديوك" الليلة في ودية أخرى تشيلي، على أن يلتقي النمسا في أولى مبارياتهما بدور المجموعات لبطولة أوروبا في 17 يونيو/حزيران.