شاهد.. التعمري إماما في صلاة التراويح بالأردن

كشف النجم الأردني موسى التعمري، المحترف في فريق مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، عن موهبته في قراءة القرآن الكريم خلال إمامته المصلين في صلاة التراويح أمس الاثنين بمسجد في العاصمة الأردنية عمّان.

وبث حساب مسجد الحاج محمود حبيبه في حي عبدون بالعاصمة الأردنية صلاة التراويح عبر حسابه على فيسبوك، وعلّق "صلاة التراويح 15 رمضان، الإمام الشيخ الكابتن موسى التعمري".

كما شارك اللاعب بعض المقاطع من إمامته للمصلين عبر خاصية القصص بحسابه على إنستغرام.

وصدح النجم الأردني بالقرآن بصوت عذب وقراءة سليمة يضاهي أبرز أصوات القراء في العالم العربي.

التعمري يتحدى العقوبات ويدعم غزة

وكان التعمري قد أظهر موقفا شجاعا عندما أعلن دعمه لفلسطين بعد العدوان على غزة من قِبل جيش الاحتلال، متحديا "قرار القضاء الفرنسي بمعاقبة كل من يظهر تضامنه مع الشعب الفلسطيني".

وشارك التعمري الخبر الخاص بالعقاب على التضامن وعلق عليه قائلا "مع هيك نحن مع القضية"، واختار أن يكون ذلك مرفقا بصورة يرتدي فيها قميصا عليه عبارة "أوقفوا الحرب على غزة".

موهوب وساحر وفنّان، الكل يُحبك يابن عمّان 🇯🇴 هدفان ومراوغات ولمسات سحرية في ملخص لمسات موسى التعمري أمام كليرمونت 🔥#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/pqyI45y3Kq — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) October 11, 2023

وانضم التعمري إلى مونبلييه الفرنسي، صيف عام 2023، قادما من فريق هيفرلي لوفين البلجيكي.

وقاد المنتخب الأردني للمباراة النهائية لكأس آسيا 2023 لأول مرمة في تاريخ النشامى بالبطولة القارية.