رغم تقدمه في السن.. ميسي يحافظ على قيمته السوقية

رغم تقدمه في السن لا يكتفي النجم الأرجنتيني، لاعب إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي بحصد الألقاب والجوائز فحسب، بل يقوم أيضا بتأمين مكان له في قائمة أغلى اللاعبين قيمة في العالم.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص بالقيم السوقية وأخبار انتقالات اللاعبين، أن قيمة قائد إنتر ميامي الذي شارف على الـ37 عاما تبلغ حاليا 30 مليون يورو.

وتراجعت قيمة بطل العالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022 بـ5 ملايين يورو مقارنة بالعام الماضي (35 مليون يورو).

💶 New market value for Leo Messi. According to @Transfermarkt, the Argentine ace has a market value of 30 million € at almost 37 years old. Thoughts? 👇 pic.twitter.com/em5ckA1KXk — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) March 25, 2024

ومع ذلك، لا يزال "البرغوث" يتربع على عرش أغلى لاعب في العالم خلال الوقت الحالي ممن بلغت أعمارهم 35 عاما أو أكثر.

ويتفوق النجم الأرجنتيني على البولندي روبرت ليفاندوفسكي (20 مليون يورو) مهاجم برشلونة الإسباني، والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، (15 مليون يورو)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي (15 مليون يورو).

كيف تدرجت قيمة ميسي السوقية؟

يعد ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ومنتخب الأرجنتين، واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور، وبدأ مسيرته مع برشلونة في صفوف الناشئين، وتدرج حتى وصل للفريق الأول وظهر معه لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2004.

The decreasing Market Value of current football stars ✨ 📉🥹 1. Lionel Messi 🇦🇷 pic.twitter.com/OL4zGSN0R4 — 𝐓𝐎𝐁𝐈 🌊 (@tobisznn) September 8, 2023

بعد ظهوره الأول مع برشلونة، وصلت قيمة ميسي السوقية إلى 3 ملايين يورو في ديسمبر/كانون الأول 2004، ثم في سبتمبر/أيلول 2007، أي بعد أقل من 3 أعوام وصلت إلى 60 مليون يورو.

وارتفعت قيمة حامل جائزة الكرة الذهبية (8 مرات وهو رقم قياسي) من جديد في أغسطس/آب 2007، ووصلت إلى 100 مليون يورو، وبسبب مستواه المذهل استمرت قيمته السوقية في الزيادة، حتى تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو في عام 2012.

ما أعلى قيمة سوقية لميسي؟

قيمة ميسي لم تقف عند حاجز الـ120 مليونا في عام 2012، بل وصلت إلى ذروتها في النصف الأخير من عام 2017، وبلغت 180 مليون يورو.

وبدأت قيمة النجم الأرجنتيني في الانخفاض لعدة عوامل، منها العمر وتراجع مستواه في بعض الأحيان، لتصل إلى 160 مليون يورو، واستمرت في الهبوط بعد ذلك تزامنا مع تقدمه في السن.