رغم تقدمه في السن.. ميسي يحافظ على قيمته السوقية

رغم تقدمه في السن لا يكتفي النجم الأرجنتيني، لاعب إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي بحصد الألقاب والجوائز فحسب، بل يقوم أيضا بتأمين مكان له في قائمة أغلى اللاعبين قيمة في العالم.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص بالقيم السوقية وأخبار انتقالات اللاعبين، أن قيمة قائد إنتر ميامي الذي شارف على الـ37 عاما تبلغ حاليا 30 مليون يورو.

وتراجعت قيمة بطل العالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022 بـ5 ملايين يورو مقارنة بالعام الماضي (35 مليون يورو).

