السعودية تتعادل مع طاجيكستان وعمان تهزم ماليزيا في تصفيات مونديال 2026

سجل منتخب طاجيكستان هدفا قرب النهاية ليتعادل 1-1 مع ضيفه منتخب السعودية في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 اليوم الثلاثاء.

وفازت السعودية 1-صفر على طاجيكستان في الرياض الأسبوع الماضي.

واستمر فريق المدرب روبرتو مانشيني في صدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، في حين انفرد منتخب طاجيكستان بالمركز الثاني مؤقتا بخمس نقاط متقدما بنقطة عن الأردن الذي يواجه باكستان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 26 بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعمود إنارة الملعب، قبل أن يستأنف الحكم اللعب في الدقيقة 32.

افتتح فراس البريكان التسجيل بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة عرضية من محمد البريك ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

لكن روستام سويروف أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 بتسديدة من مدى قريب.

عمان تكرر فوزها على ماليزيا

سجل منتخب عمان هدفا في كل شوط ليكرر فوزه 2-صفر على مضيفه منتخب ماليزيا ضمن المجموعة الرابعة بعد الفوز بالنتيجة نفسها الأسبوع الماضي.

ورفع منتخب عمان، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي، رصيده إلى 9 نقاط ليتساوى مع قرغيزستان متصدر الترتيب بعد فوزه 5-1 على منتخب تايوان متذيل الترتيب اليوم الثلاثاء.

وتجمد رصيد ماليزيا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وأسفر الضغط العماني عن هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر عمر المالكي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل من حارس ماليزيا على محسن الغساني.

ثم حسم الغافري المباراة حين ضاعف النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة بتسديدة من مدى قريب بعدما تلقى تمريرة عرضية من عبد الله فواز.

‬‬‬ولم تظهر عمان حتى الآن في كأس العالم، وتحاول التقدم من أجل مواصلة حلم التأهل الأول إلى البطولة.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في 9 مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.

وفي المرحلة الثالثة يتم تقسيم 18 منتخبا على 3 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.