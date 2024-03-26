تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.. أستراليا والعراق يتأهلان للدور الثالث وفلسطين تقترب

حسم المنتخب الأسترالي تأهله إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعدما اكتسح نظيره اللبناني بخماسية نظيفة في كانبيرا، بالجولة الرابعة من الدور الثاني، بينما قطع المنتخب الفلسطيني شوطاً باللحاق بالـ"كنغر" بفوزه القاتل على مضيفه بنغلاديش بهدف نظيف.

وبفوزها، أصبحت أستراليا أوّل منتخب يحجز مقعده في الدور الثالث من التصفيات وكأس آسيا، بعد فوز رابع توالياً ضمن المجموعة التاسعة، رافعة رصيدها إلى 12 نقطة كاملة مقابل 7 لفلسطين، بينما تجمّد رصيد لبنان عند نقطتين من 4 مباريات، بفارق نقطة عن بنغلاديش في ذيل المجموعة.

في المباراة الأولى وعلى ملعب "جي آي أو ستاديوم" وأمام 25 ألف متفرّج، سجّل للفائز كل من كوسيني ينغي (2)، باسل جرادي (47 خطأ في مرمى فريقه)، كريغ غودوين (48، 81)، جون ايردايل (68).

وكان لبنان خسر أمام أستراليا أيضاً بهدفين نظيفين في سيدني الخميس، بينما خاض مباراة الثلاثاء بالعاصمة الأسترالية "على أرضه" لعدم وجود ملعب في لبنان مطابق لمواصفات ومعايير الاتحادين الدولي والآسيوي.

ولبنان الذي لم يتأهل بتاريخه إلى كأس العالم، يخوض مواجهتيه الأخيرتين في هذا الدور ضد فلسطين وبنغلاديش في يونيو/حزيران المقبل.

"دادو" يهدي الفوز إلى "الفدائي"

وجدّد المنتخب الفلسطيني فوزه على نظيره البنغلاديشي بهدفٍ دون رد، بعدما كان قد اكتسحه بخماسية نظيفة ذهاباً. وارتفعت حظوظ "الفدائي" في بلوغ الدور الثالث بعدما حقق فوزه الثاني توالياً لأوّل مرة منذ مارس/آذار 2023.

وأكمل "الفدائي" الوقت بدل الضائع بـ10 لاعبين بعد طرد عميد محاجنة ببطاقة صفراء ثانية بعد محاولته إخراج لاعب بنغلاديشي من أرض الملعب (90+2).

وعلى الرغم من النقص العددي، تمكّن ميشال "دادو" ميلاد لاعب كاظمة الكويتي من خطف هدف الفوز إثر تمريرة رأسية من البديل إسلام البطران (90+4).

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 بالسعودية، علماً بأن آسيا تتمثل بـ8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

العراق في الدور الثالث

وفي المجموعة السادسة، سجل منتخب العراق ثلاثة أهداف في الشوط الأول قبل أن يضيف هدفين في الثاني ليسحق مضيفه منتخب الفلبين بخماسية نظيفة.

وتصدر العراق المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية ليتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات فيما تجمد رصيد الفلبين متذيلة الترتيب عند نقطة واحدة.

وسجل رباعية "أسود الرافدين" أيمن حسين (14 من ركلة جزاء و36) وأمير العماري (30) وزيدان إقبال (62) وزيد تحسين (77).

ويضم الدور الثاني 36 منتخباً تم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، تقسم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.