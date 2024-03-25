"ميسي الشطرنج".. طفل أرجنتيني يهزم بطل العالم

من حين لآخر، يظهر طفل معجزة في عالم الشطرنج يهزم أحد نجوم اللعبة، التي تعتمد على الذكاء وتحسم على لوحة صغيرة مكونة من 64 مربعًا.

الطفل المعجزة الأخير اسمه فاوستينو أورو، وهو أرجنتيني وعمره 10 سنوات، ويعيش في برشلونة منذ بضعة أشهر.

لكن أورو، الملقب بـ"ميسي الشطرنج" من قبل وسائل الإعلام في بلاده، مختلف. في حالته، نحن نتحدث عن أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى نهائيات كأس العالم ويلعب في الأدوار المتقدمة.

في يونيو/حزيران 2023، أصبح أورو أصغر لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز التصنيف 2300، متجاوزًا الرقم القياسي الذي يحمله الأوزبكي جافوخير سينداروف بسبعة أشهر.

كل هذا سيكون كافيًا ليدخل دائرة أضواء اللعبة، ولكنه أضاف إنجازا فريدا آخر، وهو فوزه على بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن يوم الأحد الماضي.

استغل أورو خطأً فادحًا من قبل النرويجي وحسم المباراة لصالحه، مما أدى إلى استسلام كارلسن.

Faustino Oro en el Mundial Absoluto 🇦🇷 Yo también dudaría si viese algo tan excepcional. https://t.co/62uqwHA1My pic.twitter.com/oPfHYEIGqt — Chess.com en Español (@chesscom_es) March 25, 2024

يحلم الطفل الأرجنتيني بأن يصبح أستاذًا كبيرا من المصنفين الأوائل عالميا في لعبة الشطرنج، وسيدر عليه ذلك مبالغ كبيرة. ولهذا السبب انتقل إلى برشلونة حيث يتدرب مع الأستاذ الأرجنتيني الكبير توماس سوسا.