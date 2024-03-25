منتخب إنجلترا يلعب بقمصان بلا أسماء أمام بلجيكا.. ما القصة؟

قال منتخب إنجلترا لكرة القدم اليوم الاثنين إنه سيلعب بقمصان بلا أسماء في الشوط الثاني من مباراته الودية أمام بلجيكا، في ملعب ويمبلي اللندني غدا الثلاثاء، لزيادة الوعي بأعراض مرض ألزهايمر.

وستختفي الأسماء من قمصان اللاعبين عند العودة من الاستراحة لخوض الشوط الثاني، لإظهار مخاطر الخرف على الذكريات الثمينة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والجمعية البريطانية لدعم مرضى ألزهايمر.

The England men’s team will play without names on their shirts during the second half against Belgium tomorrow in dedication to Alzheimer’s Society International 💙 As part of The FA and Alzheimer’s Society’s official charity partnership, the names will disappear from the… pic.twitter.com/zczQLuP3s0 — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 25, 2024

وقالت كيت لي الرئيسة التنفيذية للجمعية، في بيان، "نأمل أن لا نشجع فقط الجماهير على التبرع لدعم أبحاث التشخيص المبكر لدينا، ولكن أيضا دعم أحبائهم بقدر ما يدعمون فريقهم في كرة القدم".

"وهذا يعني اتخاذ خطوات أولى حاسمة في البحث عن التشخيص إذا اشتبهوا في أن شخصا يهمهم قد تأثر بالمرض".

وكان المنتخب الإنجليزي قد تلقى هزيمة أمام البرازيل بهدف وحيد، في مباراة ودية أقيمت بينهما السبت الماضي على ملعب ويمبلي الشهير في لندن ضمن الاستعدادات ليورو 2024.

وسجل المهاجم البديل المراهق البرازيلي إندريك ابن الـ17 عاما هدف فوز البرازيل بعد 9 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب بدلا من رودريغو (80).