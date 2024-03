منتخب إنجلترا يلعب بقمصان بلا أسماء أمام بلجيكا.. ما القصة؟

قال منتخب إنجلترا لكرة القدم اليوم الاثنين إنه سيلعب بقمصان بلا أسماء في الشوط الثاني من مباراته الودية أمام بلجيكا، في ملعب ويمبلي اللندني غدا الثلاثاء، لزيادة الوعي بأعراض مرض ألزهايمر.

وستختفي الأسماء من قمصان اللاعبين عند العودة من الاستراحة لخوض الشوط الثاني، لإظهار مخاطر الخرف على الذكريات الثمينة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والجمعية البريطانية لدعم مرضى ألزهايمر.

The England men’s team will play without names on their shirts during the second half against Belgium tomorrow in dedication to Alzheimer’s Society International 💙

As part of The FA and Alzheimer’s Society’s official charity partnership, the names will disappear from the… pic.twitter.com/zczQLuP3s0

— Sky Sports Football (@SkyFootball) March 25, 2024