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شاهد.. وفاة اللاعب الجزائري وسيم جزار بعد تعرضه لإصابة مروعة في مباراة

وفاة لاعب كرة القدم الجزائري الشاب وسيم جزار (مواقع التواصل)
وسيم جزار تلقى ضربة على رأسه وابتلع بعدها لسانه، ثم دخل في غيبوبة لمدة أسبوع توفى على إثرها (مواقع التواصل)
25/3/2024

توفي لاعب كرة القدم الجزائري الشاب وسيم جزار (17 سنة) أمس الأحد، بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة برأسه خلال مباراة فريقه "نجم وادي ماء" مع فريق "أمل مراونة".

وكشفت تقارير صحفية جزائرية عن أن اللاعب الشاب أمضى نحو أسبوع في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات الجزائر، بعد أن تعرض لإصابات بليغة على مستوى الرأس، قبل أن تعلن وفاته الأحد.

وفي تفاصيل الإصابة، كان اللاعب تلقى ضربة على رأسه، فابتلع لسانه وفقد وعيه ودخل في غيبوبة، ثم توفي على إثرها أمس الأحد.

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الحادث والسقوط المرعب للاعب الجزائري خلال المباراة، التي أقيمت ظهرا.

وتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي بـ"أخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وادي الماء، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون" حسب منشور عبر حساب الاتحاد على مواقع التواصل.

المصدر : مواقع إلكترونية