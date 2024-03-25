شاهد.. وفاة اللاعب الجزائري وسيم جزار بعد تعرضه لإصابة مروعة في مباراة

توفي لاعب كرة القدم الجزائري الشاب وسيم جزار (17 سنة) أمس الأحد، بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة برأسه خلال مباراة فريقه "نجم وادي ماء" مع فريق "أمل مراونة".

وكشفت تقارير صحفية جزائرية عن أن اللاعب الشاب أمضى نحو أسبوع في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات الجزائر، بعد أن تعرض لإصابات بليغة على مستوى الرأس، قبل أن تعلن وفاته الأحد.

وفي تفاصيل الإصابة، كان اللاعب تلقى ضربة على رأسه، فابتلع لسانه وفقد وعيه ودخل في غيبوبة، ثم توفي على إثرها أمس الأحد.

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الحادث والسقوط المرعب للاعب الجزائري خلال المباراة، التي أقيمت ظهرا.

⭕تعازينا القلبيّة بوفاة نجم فريق واد الماء الجزائري تحت 17 سنة #وسيم_جزار.

⭕اللاعب تلقى ضربة من لاعب فريق امل مروانة ليبتلع لسانه و يفقد وعيه ويدخل في غيبوبة وتوفي على اثرها اليوم pic.twitter.com/aCMWz8n7Dd — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 24, 2024

وتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي بـ"أخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وادي الماء، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون" حسب منشور عبر حساب الاتحاد على مواقع التواصل.