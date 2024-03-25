سيميوني في الصدارة بأكثر من مليار يورو.. أفضل 10 مدربين حققوا عوائد مالية لأنديتهم

كشف موقع "سبورتينغ بيديا" المتخصص في التحليل والإحصائيات الرياضية عن قائمة أفضل 10 مدربين حققوا أكبر قدر من العوائد المالية لأنديتهم من خلال بيع اللاعبين.

ويتصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد -الذي يدرب الفريق للموسم الـ13 تواليا- القائمة، إذ أنعش خزانة "الأتلتي" بنحو مليار و150 مليون يورو.

وأكبر عملية بيع لسيميوني تأتي من السماح لأنطوان غريزمان بالذهاب إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، قبل التوقيع معه مجددا بعد 3 سنوات فقط مقابل 40 مليونا.

وباع أتلتيكو أيضًا لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ مقابل نحو 80 مليون يورو، ورودري إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون يورو، وتوماس بارتي إلى أرسنال مقابل 52 مليون يورو.

شاهد.. رد فعل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، بعد فوز فريقه على إنتر ميلان الإيطالي وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/fGWKtyBasf — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) March 14, 2024

ويأتي في المركز الثاني في القائمة ليوناردو جارديم، المدير الفني الحالي لنادي الريان القطري. لكن مبيعاته الضخمة جاءت عندما كان مدربا لفريق موناكو في الفترة من 2014 إلى 2019.

ورأى جارديم أن فريقه الخرافي وقتها يتبعثر وأكبر الأندية الأوروبية تتهافت للتعاقد مع لاعبيه، إذ غادر كل من كيليان مبابي، وخاميس رودريغيز، وتوماس ليمار، وفابينيو، وبرناردو سيلفا، وبنجامين ميندي، وأنتوني مارسيال، في صفقات تزيد قيمتها على 996 مليون يورو.

وقائمة المدربين العشرة الأوائل كما يلي: