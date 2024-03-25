بعد ميسي.. رسالة تهديد لعائلة دي ماريا بمسقط رأسه في الأرجنتين

تحقق الشرطة الأرجنتينية في تهديدات موجهة لعائلة اللاعب أنخل دي ماريا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده، في مسقط رأسه روساريو، على خلفية تهديدات من جانب عصابات تهريب المخدرات، بحسب ما كشف مصدر قضائي اليوم الاثنين.

وألقيت رسالة تهديد، لم يُكشف عن محتواها، من سيارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عند مدخل منطقة فونيس المغلقة على مشارف مدينة روساريو، حيث يملك دي ماريا شقة سكنية، حسب ما أوضح متحدث باسم النيابة العامة.

وكانت الرسالة موجودة داخل كيس من النايلون، وقال المتحدث إن الشرطة "تأخذ بصمات الأصابع والصور، وتتأكد من كاميرات المراقبة والشهادات".

وقال مصدر من وزارة الأمن في مقاطعة سانتا إنه لم يتم الكشف عن محتوى الرسالة "حتى لا تستفيد منها المنظمات الإجرامية التي تسعى إلى إثارة المشاعر العامة".

إلا أن تقارير إعلامية أوضحت أن الرسالة تحمل عبارة "حتى بولارو لن ينقذكم"، ذلك في إشارة إلى ماكسيميليانو بولارو، حاكم الإقليم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي أعلن الحرب على تهريب المخدرات في البلاد.

وتقول إحدى فرضيات المحققين إن دي ماريا، 36 عاما، الذي يلعب حاليا في بنفيكا البرتغالي بعد محطّات عدّة، أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، يُعد وجها جذابا.

وخلال العام الماضي في حادثة مماثلة، تم إطلاق النار في ساعات الليل نحو متجر أغذية مملوك لعائلة زوجة ليونيل ميسي، مع رسالة تهديد يبدو أنها موجهة لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، وهو أيضا من روساريو، وفق ما أعلنت السلطات.

وبحسب الشرطة، فقد تم تحديد 14 رصاصة في الواجهة المعدنية لسوبر ماركت مغلق، ولافتة من ورق الكرتون كُتب عليها بخط اليد "ميسي ننتظرك، جافكين هو ناركو (تاجر مخدرات)، لن يعتني بك".

وتعد روساريو، الواقعة على بعد 300 كم من العاصمة بوينوس آيرس، أخطر مدن الأرجنتين، حيث يبلغ معدل جرائم القتل 22 لكل 100 ألف نسمة، أي أعلى بخمس مرات من المعدل العام محليا.

تعد روساريو، ميناء نهري رئيسي لصادرات الحبوب، نقطة عبور للمخدرات من الدول المجاورة، وقد شهدت تزايدا في تهريب المخدرات عن طريق عصابات صغيرة، ناهيك عن حوادث إطلاق نار متكررة وجرائم ابتزاز.