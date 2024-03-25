النجم النرويجي هالاند يختار مواطنه أوديغارد ليقود وسط مانشستر سيتي

اختار النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، مواطنه مارتن أوديغارد، قائد أرسنال، ليكون اللاعب المناسب لمانشستر سيتي في الفترة الحالية، حيث يعتقد بأنه سيحسن مستوى الفريق.

وأكد الدولي النرويجي، صاحب الـ23 عاما، أن أوديغارد يمكن أن يشكّل الإضافة لتشكيلة مانشستر سيتي.

وقال إن "هناك لاعبا جيدا، يلعب لمنافسينا وقّع للتو عقدا جديدا، لذا فهذا ليس خيارا غير مطروح، لكن في مانشستر سيتي لدينا الكثير من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف هالاند "أن انتقال أوديغارد، (25 عاما) زميله في المنتخب، إلى "السيتيزنز" ليس واردا لعدة أسباب، منها أن أرسنال لن يكون لديه أي نية لبيعه"، مما يعني أننا سنرى الثنائي يتنافس في فريقين مختلفين بالدوري الإنجليزي الممتاز على الأقل خلال المواسم القليلة المقبلة.

ويقدم مارتن أوديغارد موسما رائعا مع "الغانرز"، إذ سجل 6 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويواجه أرسنال مانشستر سيتي على ملعب الأخير في 31 من الشهر الجاري، في مباراة يمكن أن تكون حاسمة في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر فريق المدرب ميكيل أرتيتا حاليا جدول ترتيب البريميرليغ بفارق الأهداف عن ليفربول، بعد أن تعادل "الريدز" ومانشستر سيتي 1-1 في الأنفيلد قبل فترة التوقف الدولي.