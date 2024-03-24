كرواتيا تهزم تونس وتواجه مصر في نهائي "كأس العاصمة"

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عقب تغلبه على نظيره التونسي 5-4 بضربات الترجيح مساء السبت.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الكرواتي.

وسيلتقي منتخب كرواتيا في نهائي البطولة مع منتخب مصر، الذي تأهل للنهائي عقب فوزه أول أمس الجمعة على نظيره النيوزيلندي بهدف نظيف.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة.

كرواتيا بالتخصص في ركلات الترجيح تتفوق على تونس.. وتتأهل لمواجهة مصر في نهائي #كأس_عاصمة_مصر 🔥🔥 pic.twitter.com/LJMBk087Zu — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 23, 2024

وسجل للمنتخب الكرواتي في ضربات الترجيح كل من أندريه كراماريتش، وبرونو بيتكوفيتش، ولوفرو ماير، وماريو بازاليتش، وماركو باشاليتش، وأضاع نيكولا فلاسيتش وجوسيب يوارنوفيتش.

على الجانب الآخر، سجل للمنتخب التونسي محمد علي بن رمضان وعيسى العيدوني وعلي عابدي وسيف الله لطيف وأضاع سيف الدين الجزيري وحمزة الجلاصي وأسامة الحدادي.

فرحة لاعبي كرواتيا مع الجماهير عقب الفوز على تونس في #كأس_عاصمة_مصر 🔥🔥 pic.twitter.com/PEELLubudh — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 23, 2024

ويستعد منتخب تونس لاستئناف مشواره بتصفيات كأس العالم في يونيو/حزيران المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساو تومي.

على الجانب الآخر، يستعد منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس أمم أوروبا بألمانيا الصيف المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.