شاهد.. منتخب ألمانيا يكرر فوزه على فرنسا وديا

فاز المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي 2-صفر، الجمعة، في مباراة دولية ودية في إطار استعدادات الفريقين لنهائيات كأس أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا في يونيو/حزيران المقبل.

ونجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز الثاني على نظيره الفرنسي، بعدما سبق له ذلك في أيلول/سبتمبر الماضي بنتيجة 2-1 في مدينة دورتموند الألمانية، تحت قيادة رودي فولر، الذي تولى المهمة بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب السابق هانز فليك.

وبقيادة يوليان ناغلسمان، نجح المانشافت في الفوز على فرنسا مجددا، لكن هذه المرة في مدينة ليون الفرنسية، على أن يخوض اختبارا وديا آخر أمام نظيره الهولندي في فرانكفورت يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى بالبطولة مع منتخبات أسكتلندا والمجر وسويسرا، في حين يلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم كذلك منتخب هولندا والنمسا والفائز من ويلز وبولندا في ملحق التصفيات.

افتتح لاعب وسط باير ليفركوزن فلوريان فيرتز التسجيل بعد 8 ثوان من صافرة البداية من تسديدة صاروخية إثر تمريرة من توني كروس العائد من اعتزاله الدولي بعد كأس أوروبا 2021.

فيرتز يصدم المنتخب الفرنسي بهدف مبكر من صناعة كروس #مباراة_ودية #فرنسا_المانيا pic.twitter.com/4odwo5ZJQj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2024

وهو ثاني أسرع هدف في تاريخ المنتخب الألماني منذ هدف لوكاس بودولسكي بعد 7 ثوانٍ في مرمى الإكوادور عام 2013.

وحسب موقع "أوبتا" للإحصائيات، فهذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ منتخب "الديوك" تهتز فيها شباكه بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة بعد مباراتيه أمام هولندا عام 1923 وإنجلترا في يونيو/حزيران 1982 (سجله بريان روبسون بعد 27 ثانية من صافرة البداية).

وضاعف مهاجم تشلسي الإنجليزي كاي هافيرتز النتيجة مطلع الشوط الثاني بتمريرة من جمالا موسيالا (49).