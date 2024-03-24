شاهد.. البرازيل تهزم إنجلترا والنمسا تسجل أسرع هدف دولي

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الإنجليزي 1-صفر، اليوم السبت، في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل إندريك فيليبي هدف المباراة الوحيد للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 80، وهو أول هدف دولي للاعب البالغ 17 عاما فقط.

ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات كولومبيا وباراغواي، ومنتخب متأهل من ملحق التصفيات.

على الجانب الأخر، يتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا إلى جانب كل من الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

أسرع هدف دولي

سجل كريستوف بومغارتنر هدفا لمنتخب النمسا بعد 6 ثوان فقط من البداية في الفوز 2-صفر على سلوفاكيا وديا اليوم السبت، ليكون أسرع هدف في مباراة دولية.

وانطلق بومغارتنر (24 عاما) من دائرة وسط الملعب وتجاوز ثلاثة لاعبين من الفريق المنافس ثم سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وأصاب الهدف جماهير سلوفاكيا بالذهول، بينما انطلقت احتفالات مشجعي منتخب النمسا في ملعب تيهلني بولي في براتيسلافا بالهدف مع احتفال لاعب خط وسط لايبزيغ وسط زملائه بالمنتخب.

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في أقل من 6 ثوان ٍ منتخب النمسا يسجل أسرع هدف في تاريخ المباريات الدولية#مباراة_دولية_ودية | #سلوفاكيا_النمسا pic.twitter.com/0C6QGNsyjS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2024

وقال بومغارتنر "قمنا بهذه المناورة من قبل، المخاطرة بالانطلاق سريعا منذ البداية. بصورة ما، نجح تسلسل الخطوات".

وكان الهدف أسرع من الهدف الذي سجله لوكاس بودولسكي لألمانيا في شباك الإكوادور عام 2013 عندما استخلص الكرة من أحد المدافعين وأسكنها في الشباك بعد 7 ثوان من صفارة البداية.

وحسم البديل أندرياس فيمان الفوز بتسديدة هزت الشباك قبل 8 دقائق على النهاية.

وتلعب النمسا أمام تركيا وصربيا وسويسرا وديا استعدادا لبطولة أوروبا.