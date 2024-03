ستيرلينغ غاضب من تصريحات رئيس الدوري الإنجليزي السابق بخصوص السود

أفادت تقارير بأن رحيم ستيرلينغ لاعب تشلسي الإنجليزي غاضب من التعليقات التي أدلى بها رئيس الدوري الإنجليزي السابق ستيوارت ويبر بشأن اللاعبين السود، والتي تشتم منها رائحة العنصرية.

وأثار ستيوارت ويبر، الذي كان المدير الرياضي في نورويتش بين 2017-2023، الغضب بعد حديثه عن مساعدة الأشخاص الأقل حظا.

وقال إنه لولا كرة القدم التي أنقذتهم لكان مصير اللاعبين السود السجن.

📰 Stuart Webber has apologised to Raheem sterling after comments he made in an interview with a local newspaper.

Webber has now apologised to the players in question after contacting them and their families.[#SkySports] pic.twitter.com/FaR3tieGWM

— SAM™ (@MCFC_005) March 24, 2024