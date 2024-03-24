زيدان يشترط توفر 3 أشياء لتدريب مانشستر يونايتد

ألمح زين الدين زيدان إلى الأشياء الثلاثة التي يجب أن تتوفر في أولد ترافورد إذا أراد تدريب مانشستر يونايتد.

ويتعرض المدرب إيريك تين هاغ لضغوط بعد موسم ثانٍ مخيب للآمال مع يونايتد.

ويبدو أن مستقبل المدرب الهولندي بات غير مضمون، حيث لم يقتنع مالك الأقلية الجديد للنادي السير جيم راتكليف بأنه الرجل الذي سيعيد يونايتد إلى صدارة كرة القدم الإنجليزية.

وقد أدى عدم اليقين هذا إلى ربط العديد من كبار المديرين بمجموعة أولد ترافورد الساخنة، بما في ذلك زين الدين زيدان.

🚨🚨 BREAKING!! Gareth Southgate, Graham Potter, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Thomas Tuchel, Julen Lopetegui, Zinedine Zidane, Ruben Amorim and Julian Nagelsmann have all been discussed internally by Manchester United as potential replacements for Erik ten Hag! Sir Jim… pic.twitter.com/6qs1TvY9WB — mufcmpb (@mufcMPB) March 22, 2024

وعاد زيدان إلى مدريد نهاية هذا الأسبوع لخوض مباراة الأساطير ضد بورتو، وقبلها تحدث عن سبب استقالته من منصبه منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وقال زيدان عبر صحيفة ماركا "أعرف كرة القدم وأعرف متطلبات نادي مثل مدريد، أعلم أنه عندما لا تفوز عليك أن تغادر، ولكن هنا تم نسيان شيء مهم للغاية، لقد تم نسيان كل ما قمت ببنائه على أساس يومي، وما ساهمت به في العلاقة مع اللاعبين، ومع الـ150 شخصا الذين يعملون مع الفريق ومن حوله".

وسلط النجم الفرنسي السابق الضوء على 3 أشياء يجب أن تكون موجودة حتى يكون النادي رائعا باستمرار، مشيرا إلى أنه لن يتولى منصب يونايتد ما لم يتم ضمان هذه الأشياء.

وأضاف "لقد ولدت فائزا وكنت هنا للفوز بالبطولات، ولكن وراء ذلك يوجد البشر والعواطف والحياة، ولدي شعور بأن هذه الأشياء لم يتم تقييمها، وأنه لم يتم فهم أن هذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على ديناميكيات النادي العظيم".

وختم "في بعض النواحي، تم انتقادي بسبب ذلك. اليوم حياة المدرب على مقاعد البدلاء في نادٍ كبير هي موسمان، وليس أكثر من ذلك بكثير، لكي تستمر لفترة أطول، العلاقات الإنسانية ضرورية، فهي أهم من المال، وأهم من الشهرة، وأهم من كل شيء".

Now that's the right man for the job at Manchester United. Zinedine Zidane. 😭 https://t.co/ymxgacOB3V — Michael (@IsamichaelReal) March 23, 2024

وظل الفرنسي الأسطوري عاطلا عن العمل منذ أن غادر ريال مدريد في عام 2021.

واستمتع زيدان بفترتين على رأس النادي الذي لعب له، وفاز بدوري أبطال أوروبا 3 سنوات متتالية بين 2016 و2018 قبل أن يعود لفترة ثانية في 2019، ويقوده إلى لقب الدوري.