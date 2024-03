زيدان يشترط توفر 3 أشياء لتدريب مانشستر يونايتد

ألمح زين الدين زيدان إلى الأشياء الثلاثة التي يجب أن تتوفر في أولد ترافورد إذا أراد تدريب مانشستر يونايتد.

ويتعرض المدرب إيريك تين هاغ لضغوط بعد موسم ثانٍ مخيب للآمال مع يونايتد.

ويبدو أن مستقبل المدرب الهولندي بات غير مضمون، حيث لم يقتنع مالك الأقلية الجديد للنادي السير جيم راتكليف بأنه الرجل الذي سيعيد يونايتد إلى صدارة كرة القدم الإنجليزية.

وقد أدى عدم اليقين هذا إلى ربط العديد من كبار المديرين بمجموعة أولد ترافورد الساخنة، بما في ذلك زين الدين زيدان.

Gareth Southgate, Graham Potter, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Thomas Tuchel, Julen Lopetegui, Zinedine Zidane, Ruben Amorim and Julian Nagelsmann have all been discussed internally by Manchester United as potential replacements for Erik ten Hag!

