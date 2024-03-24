رياضة|إسبانيا

ريال مدريد يريد بقاء توني كروس في البرنابيو

كروس شارك في 455 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه من بايرن ميونخ في عام 2014 (غيتي)
24/3/2024

يتطلع ريال مدريد إلى تمديد عقد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس في البرنابيو، والذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وصرّح توني كروس قبل عدة أيام بأنه يفكر في الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي، لكن الأمر سيتوقف على شعوره بالجاهزية البدنية والفنية.

وعندما سُئل عن مستقبله هذا الأسبوع، قال كروس "أحتاج أولا إلى توضيح مسألة عقدي (مع النادي)، ليس لدي عقد للموسم المقبل، ولا توجد مشاكل على الإطلاق، فعلاقتي بالنادي جيدة جدا، والجانبان مرتاحان، والنادي يقدم موسما جيدا وأنا كذلك، وآمل أن نجد حلا مرضيا".

ويرتبط توني كروس بعقد مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024، حيث سيكمل الألماني بنهاية الموسم الحالي 10 سنوات داخل سانتياغو بيرنابيو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها اليوم، أن "ريال مدريد يريد من جانبه أيضا استمرار توني كروس لعام إضافي واحد".

ووفقا للصحفي الإيطالي لفابريزيو رومانو، فإن النادي الملكي يرغب في تمديد هذه العقد، مع ثقة فريق كارلو أنشيلوتي في احتمالات القيام بذلك.

موقف أنشيلوتي

عندما تم الضغط عليه بشأن مستقبل كروس في فبراير/شباط الماضي، ظل مدرب الريال كارلو أنشيلوتي صامتا، لكنه أشار إلى الوضع المريح الذي وجد الطرفان نفسيهما فيه.

وقال الإيطالي "نسبة نجاحه هي نفسها كما كانت قبل عشر سنوات، ونوعيته لم تتغير".

وأضاف "إنه يلعب في فريق يتمتع بالكثير من الطاقة وجودته من حيث إيقاع المباراة تبرز أكثر لهذا السبب".

وختم "إنه يلعب بشكل جيد للغاية، ومهما كان قراره، علينا احترامه. أعتقد أن اللاعب يجب أن يغادر عندما يكون في القمة. يمكن أن يكون هناك هذا العام، أو العام المقبل، لا أعرف، لأن أداءه كان دائما جيدا".

وشارك كروس، البالغ من العمر 34 عاما، في 455 مباراة مع العملاق الإسباني منذ انضمامه من بايرن ميونخ في عام 2014.

وخلال مواسمه العشرة في البرنابيو، فاز لاعب خط الوسط بـ20 لقبا، بما في ذلك أربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب بالدوري الإسباني، وخمسة ألقاب بكأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من تقدمه في العمر (34 عاما) وصعود لاعبي خط الوسط الشباب في ريال مدريد، مثل جود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني، فإن كروس شارك في 38 مباراة هذا الموسم، رغم أن عقده ينتهي في نهاية الموسم.

المصدر : الصحافة البريطانية