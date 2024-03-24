ريال مدريد يريد بقاء توني كروس في البرنابيو

يتطلع ريال مدريد إلى تمديد عقد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس في البرنابيو، والذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وصرّح توني كروس قبل عدة أيام بأنه يفكر في الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي، لكن الأمر سيتوقف على شعوره بالجاهزية البدنية والفنية.

وعندما سُئل عن مستقبله هذا الأسبوع، قال كروس "أحتاج أولا إلى توضيح مسألة عقدي (مع النادي)، ليس لدي عقد للموسم المقبل، ولا توجد مشاكل على الإطلاق، فعلاقتي بالنادي جيدة جدا، والجانبان مرتاحان، والنادي يقدم موسما جيدا وأنا كذلك، وآمل أن نجد حلا مرضيا".

#RealMadrid are expecting Toni Kroos to sign a new contract in the coming weeks. pic.twitter.com/mlwaHzJPi0 — Transfer News FC (@TransferNewsFZ) March 24, 2024

ويرتبط توني كروس بعقد مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024، حيث سيكمل الألماني بنهاية الموسم الحالي 10 سنوات داخل سانتياغو بيرنابيو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها اليوم، أن "ريال مدريد يريد من جانبه أيضا استمرار توني كروس لعام إضافي واحد".

ووفقا للصحفي الإيطالي لفابريزيو رومانو، فإن النادي الملكي يرغب في تمديد هذه العقد، مع ثقة فريق كارلو أنشيلوتي في احتمالات القيام بذلك.

موقف أنشيلوتي

عندما تم الضغط عليه بشأن مستقبل كروس في فبراير/شباط الماضي، ظل مدرب الريال كارلو أنشيلوتي صامتا، لكنه أشار إلى الوضع المريح الذي وجد الطرفان نفسيهما فيه.

وقال الإيطالي "نسبة نجاحه هي نفسها كما كانت قبل عشر سنوات، ونوعيته لم تتغير".

🚨⚪️ Ancelotti when asked about Toni Kroos who could retire in four months. “I think that if Toni does it he has character, he has balls”. “His mother says he should renew and stay? Always respect what old generation says”. 😄 pic.twitter.com/eisos1rve0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2024

وأضاف "إنه يلعب في فريق يتمتع بالكثير من الطاقة وجودته من حيث إيقاع المباراة تبرز أكثر لهذا السبب".

وختم "إنه يلعب بشكل جيد للغاية، ومهما كان قراره، علينا احترامه. أعتقد أن اللاعب يجب أن يغادر عندما يكون في القمة. يمكن أن يكون هناك هذا العام، أو العام المقبل، لا أعرف، لأن أداءه كان دائما جيدا".

وشارك كروس، البالغ من العمر 34 عاما، في 455 مباراة مع العملاق الإسباني منذ انضمامه من بايرن ميونخ في عام 2014.

⚪️ Ancelotti on Toni Kroos contract due to expire in June: “He's very responsible and he has a very clear idea for his future”. “He wants to stop when he will no longer have the level”. “I think he will continue, but he doesn’t need my advice”. pic.twitter.com/hKu56hiAGN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2024

وخلال مواسمه العشرة في البرنابيو، فاز لاعب خط الوسط بـ20 لقبا، بما في ذلك أربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب بالدوري الإسباني، وخمسة ألقاب بكأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من تقدمه في العمر (34 عاما) وصعود لاعبي خط الوسط الشباب في ريال مدريد، مثل جود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني، فإن كروس شارك في 38 مباراة هذا الموسم، رغم أن عقده ينتهي في نهاية الموسم.