ريال مدريد يريد بقاء توني كروس في البرنابيو

يتطلع ريال مدريد إلى تمديد عقد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس في البرنابيو، والذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وصرّح توني كروس قبل عدة أيام بأنه يفكر في الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي، لكن الأمر سيتوقف على شعوره بالجاهزية البدنية والفنية.

وعندما سُئل عن مستقبله هذا الأسبوع، قال كروس "أحتاج أولا إلى توضيح مسألة عقدي (مع النادي)، ليس لدي عقد للموسم المقبل، ولا توجد مشاكل على الإطلاق، فعلاقتي بالنادي جيدة جدا، والجانبان مرتاحان، والنادي يقدم موسما جيدا وأنا كذلك، وآمل أن نجد حلا مرضيا".

#RealMadrid are expecting Toni Kroos to sign a new contract in the coming weeks. pic.twitter.com/mlwaHzJPi0

ويرتبط توني كروس بعقد مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024، حيث سيكمل الألماني بنهاية الموسم الحالي 10 سنوات داخل سانتياغو بيرنابيو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها اليوم، أن "ريال مدريد يريد من جانبه أيضا استمرار توني كروس لعام إضافي واحد".

ووفقا للصحفي الإيطالي لفابريزيو رومانو، فإن النادي الملكي يرغب في تمديد هذه العقد، مع ثقة فريق كارلو أنشيلوتي في احتمالات القيام بذلك.

عندما تم الضغط عليه بشأن مستقبل كروس في فبراير/شباط الماضي، ظل مدرب الريال كارلو أنشيلوتي صامتا، لكنه أشار إلى الوضع المريح الذي وجد الطرفان نفسيهما فيه.

وقال الإيطالي "نسبة نجاحه هي نفسها كما كانت قبل عشر سنوات، ونوعيته لم تتغير".

🚨⚪️ Ancelotti when asked about Toni Kroos who could retire in four months.

“I think that if Toni does it he has character, he has balls”.

“His mother says he should renew and stay? Always respect what old generation says”. 😄 pic.twitter.com/eisos1rve0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2024