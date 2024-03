بعد انتقاد سلوكه.. جواو كانسيلو يوجه سهامه نحو غوارديولا ومانشستر سيتي

رد ظهير برشلونة البرتغالي جواو كانسيلو على الانتقادات التي طالته من مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا متهما إياه بنشر الأكاذيب وواصفا السيتي بأنه فريق ناكر للجميل.

وكان كانسيلو جزءا حيويا من موسم 2021-2022 لفريق سيتيزن، حيث أصبح النادي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وكان اللاعب البرتغالي الدولي قادرا على اللعب على جانبي الخط الخلفي، وكان من أوائل اللاعبين الذين لعبوا كظهير مقلوب في كرة القدم الإنجليزية.

When João Cancelo delivered an outstanding performance in the UEFA Champions League match against Gladbach. 🤯 pic.twitter.com/qURW2bSLbf

وسمح نطاق تمريراته لفريقه بالسيطرة على الكرة أكثر مما فعلوا سابقا، لكن موسم 2022-2023 شهد تراجعا كبيرا في مستواه، ونتيجة لذلك، قرر المدير الفني تغيير الأمور وقدم ناثان آكي كخيار أول في مركز الظهير الأيسر.

وعند استبعاده من الفريق، كان يعتقد أن كانسيلو لم يتعامل مع الأمر بشكل جيد، وكما هي سياسة غوارديولا المعتادة، يُسمح لأي لاعب غير سعيد بالمغادرة. وهذا بالضبط ما حدث عندما تم إبرام صفقة إعارة للمدافع ليقضي النصف الثاني من الموسم مع العملاق الألماني بايرن ميونخ.

🗣️ João Cancelo: “Man City were ungrateful with me. Guardiola spread lies about me, that I was a bad teammate. Ask Aké or Rico Lewis, they know the truth.

Yet the club never called out these lies, despite me being an important player.” pic.twitter.com/NOEj7gTMca

