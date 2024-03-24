برشلونة رفض 200 مليون يورو للاستغناء عن الأمين جمال

كشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا أن الفريق رفض عرضا ضخما من أجل الاستغناء عن النجم الإسباني الشاب الأمين جمال، معربا عن فخره وثقته بالموهبة الشابة.

وقال لابورتا في مقابلة صحفية- "نتلقى عروضا مجنونة للاعبين مثل جمال مقابل 200 مليون يورو، وقلنا لا، لأننا نثق بأداء اللاعب مع النادي، ولسنا مضطرين لبيعه، نحن في عملية تعافي اقتصادي ونرى أن الأزمة قاربت على النهاية".

وأشار رئيس النادي الكتالوني إلى أنه "إضافة إلى الأمين، تلقينا عروضا كثيرة لغالبية اللاعبين الشباب الذين برزوا في الموسمين الأخيرين مع الفريق الأول، مثل فيرمين، وبيدري، ودي يونغ، وأراوخو، وعروضا ضخمة لبيع غافي، لكننا لا نريد الاستغناء عن أي لاعب".

وتابع "إذا كان اللاعب نفسه هو من يطلب الرحيل، أو هناك لاعبون يعتقدون أنهم لا يحظون بدقائق لعب كافية مع الفريق ويريدون المغادرة، فسنقوم بدراسة العرض المقدم لهم والبتّ به، ولكن -من جانبنا- راضون جدا عن القائمة الحالية".

وأكد الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استفسر عن الأمين جمال ولكن إدارة البرسا مصرة على الاحتفاظ بالدولي الإسباني.

وفي مسألة اللاعبين البرتغاليين جواو كانسيلو وجواو فيليكس، يؤكد لابورتا أن "اللاعبيْن مستمران في الفريق موسما إضافيا".

وأضاف أنه يأمل ألا "يعترض أتلتيكو مدريد أو يثير أي مشكلة في بقاء فيليكس معنا"،.

وتابع "لا أعتقد أن مانشستر سيتي لديهم أي مشكلة في بقاء كانسيلو معنا".

وختم "سيكون تمديدا للإعارة وليس شراء للاعبيْن".