بالفيديو.. النمساوي باومغارتنر والألماني فيرتز يكتبان التاريخ في كرة القدم

سجّل المهاجم النمساوي كريستوف باومغارتنر، والألماني فلوريان فيرتز، اثنين من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم، خلال المواجهتين الوديتين -أمس السبت- أمام سلوفاكيا وفرنسا على الترتيب.

وفي براتيسلافا، سجل باومغارتنر (24 عاما) هدفا صاعقا للنمسا بعد مرور 6.3 ثوان فقط من ركلة البداية، في مباراة انتهت بفوزها بهدفين دون رد.

ومع إطلاق الحكم صافرة البداية، راوغ مهاجم لايبزيغ الألماني 3 لاعبين وسدّد كرة مفاجئة من مسافة 25 مترا خدعت الحارس مارتن دوبرافكا.

وقال باومغارتنر لقناة "أو آر إف" المحلية بعد المباراة "سبق أن تمرّنّا على هذه اللعبة، حيث انطلقنا بسرعة من ركلة البداية وخاطرنا بشكل كامل. تسلسل الخطوات نجح".

وأفاد الاتحاد النمساوي إن الهدف هو الأسرع في تاريخ المباريات الدولية.

السبت 23 مارس: ليلة تحطيم الأرقام القياسية الدولية 🇦🇹 بومغارتنر – أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الدولية (6.3 ثوان)

🇩🇪 فيرتس – ثالث أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الدولية (8 ثوان) أيهما الأجمل 🤩 #مباراة_ودية pic.twitter.com/mVHX162DkT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2024

كما عادل باومغارتنر الرقم القياسي المدوّن باسم الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي الذي سجّل أيضا بعد 7 ثوان في مرمى الإكوادور في مايو/أيار 2013.

وأضاف أندرياس فايمان الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة 82.

وفي ليون، افتتح فيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني، التسجيل بعد 8 ثوان من صافرة البداية، ليصبح ثالث أسرع هدف في تاريخ المباريات الودية.

وحسب موقع "أوبتا" للإحصائيات، هي المرة الثالثة فقط في تاريخ منتخب "الديوك" تهتز فيها شباكه بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة بعد مباراتيه أمام هولندا عام 1923 وإنجلترا في حزيران/يونيو 1982 (سجل بريان روبسون بعد 27 ثانية من صافرة البداية).

يذكر أن التركي هاكان شوكور سجل الهدف الأسرع في تاريخ كأس العالم بعد 10.8 ثوان بمرمى كوريا الجنوبية في مونديال 2002.