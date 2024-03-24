أسطورة تشلسي آلان هدسون يريد حذف سجلات لعبه مع منتخب إنجلترا

يريد أسطورة تشلسي آلان هدسون من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حذف سجلات لعبه مع المنتخب بسبب تجاهله من طرف المنتخب وحرمانه من تقمص ألوان "الأسود الثلاثة".

ويُعتقد أن نجم "البلوز" السابق هو أول لاعب يقدم مثل هذا الطلب وسيدخل التاريخ إذا تحقق مبتغاه.

اتصل هدسون بالاتحاد الإنجليزي واتهمهم بالفشل في دعمه بعد حادث السير الذي تعرض عام 1997، وفي أغسطس/آب 2021، قال لصحيفة ديلي ميل "لا أريد أن يبقى أي شيء في إحصائيات الاتحاد الإنجليزي لتذكيري بالطريقة المحبطة للغاية التي تم تجاهلي بها في جميع مباريات إنجلترا باستثناء مباراتين".

أجرى هدسون مقابلة أخرى في مايو/أيار 2022 أكد فيها طلبه بإزالته من بيانات الاتحاد الإنجليزي، وصرح قائلاً "أريد الخروج. لقد طلبت من الاتحاد الإنجليزي إزالة اسمي من كل شيء، ولا أريد أن أفعل أي شيء معهم. أقوم بإعداد قضية قانونية لإجبارهم على القيام بذلك".

From April 1970, TV 21 features Chelsea’s '18-year-old midfield wizard' Alan Hudson. 'This boy has an outstanding future ahead of him,' predicts England boss Sir Alf Ramsey. #CFC (image via @woodg31) pic.twitter.com/bNA883qS0G — Graham Denton (@gtdenton) April 27, 2018

وأشار هدسون أيضًا إلى معاملة جاك غريليش في بطولة أمم أوروبا 2020، مدعيا أنها كانت مشابهة لكيفية تجاهل المديرين السابقين للمنتخب الوطني للاعبين الموهوبين مثله. وقال "كنت أفكر في القيام بذلك منذ بعض الوقت".

وتابع "رؤية كيف تعرض غريليش (لاعب مانشستر سيتي) للإهانة بسبب قلة وقت اللعب، دفعني إلى حافة الهاوية".

وختم بالقول "لا عجب أننا لم نفز بقدر كبير من الألقاب ناهيك عن بطولة كبرى أخرى منذ عام 1966".

وفاز المنتخب الإنجليزي بكأس العالم عام 1966 على أرضه بعد الفوز على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتعتبر كأس العالم 1966 هي اللقب الوحيد الذي أحرزه المنتخب الإنجليزي في تاريخ مشاركاته في البطولات القارية.

وشارك هدسون في مباراتين دوليتين تحت إشراف المدرب دون ريفي قبل إيقافه عن اللعب لمدة 3 سنوات من قبل السير ألف رامزي، الذي عاقبه لعدم الرد على الاستدعاء الدولي لأقل من 23 عاما.

Alan Hudson in action for England pic.twitter.com/nS1qVc5ZBw — The League Magazine (@Theleaguemag) January 14, 2023

وعندما اتصل به ريفي، قال "لقد فعل ذلك نتيجة ضغط وسائل الإعلام ثم استبعدني، رغم أننا فزنا في هاتين المباراتين وكنت أفضل لاعب في المباراة ضد ألمانيا الغربية".

وأضاف "لقد تحطم حلمي بمسيرة دولية طويلة وتسبب ذلك في الاكتئاب والقلق والذعر على المدى الطويل. سيكون من دواعي ارتياحي الكبير أن يتم حذفي من تاريخ كرة القدم الإنجليزية".

وظهر معجزة خط الوسط لأول مرة مع تشلسي في فبراير/شباط 1969 ضد ساوثهامبتون.