أسطورة تشلسي آلان هدسون يريد حذف سجلات لعبه مع منتخب إنجلترا

يريد أسطورة تشلسي آلان هدسون من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حذف سجلات لعبه مع المنتخب بسبب تجاهله من طرف المنتخب وحرمانه من تقمص ألوان "الأسود الثلاثة".

ويُعتقد أن نجم "البلوز" السابق هو أول لاعب يقدم مثل هذا الطلب وسيدخل التاريخ إذا تحقق مبتغاه.

اتصل هدسون بالاتحاد الإنجليزي واتهمهم بالفشل في دعمه بعد حادث السير الذي تعرض عام 1997، وفي أغسطس/آب 2021، قال لصحيفة ديلي ميل "لا أريد أن يبقى أي شيء في إحصائيات الاتحاد الإنجليزي لتذكيري بالطريقة المحبطة للغاية التي تم تجاهلي بها في جميع مباريات إنجلترا باستثناء مباراتين".

أجرى هدسون مقابلة أخرى في مايو/أيار 2022 أكد فيها طلبه بإزالته من بيانات الاتحاد الإنجليزي، وصرح قائلاً "أريد الخروج. لقد طلبت من الاتحاد الإنجليزي إزالة اسمي من كل شيء، ولا أريد أن أفعل أي شيء معهم. أقوم بإعداد قضية قانونية لإجبارهم على القيام بذلك".

From April 1970, TV 21 features Chelsea’s '18-year-old midfield wizard' Alan Hudson. 'This boy has an outstanding future ahead of him,' predicts England boss Sir Alf Ramsey. #CFC (image via @woodg31) pic.twitter.com/bNA883qS0G

— Graham Denton (@gtdenton) April 27, 2018