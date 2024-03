ميسي أم رونالدو؟.. راموس يختار اللاعب الأعظم في كل العصور

اتخذ سيرجيو راموس مدافع إشبيلية الإسباني لكرة القدم قراره النهائي بشأن اللاعب الأعظم في كل العصور بعد اللعب مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي تصريحات إعلامية نقلها موقع "غيف مي سبورت" عبر راموس عن سعادته باللعب إلى جانب ميسي في باريس سان جيرمان الفرنسي وضده عندما كان لاعبا في برشلونة إضافة إلى فخره باللعب مع رونالدو في ريال مدريد.

وكان راموس ورونالدو زميلين في الفريق الملكي، حيث عانا لفترة طويلة على يد منافسهما ميسي لاعب البلوغرانا السابق.

وقال راموس (36 عاما) "كانت هناك معاناة لعدة سنوات من اللعب ضد ميسي. أنا الآن أستمتع به.. إنه أفضل لاعب أنتجته كرة القدم على الإطلاق".

🚨🎙️ Sergio Ramos:

"I always thought Ronaldo was the GOAT but after playing with Messi, I've realized I was right." pic.twitter.com/XQlCyZXcps

— Fabrizio Romano (Parody) (@fabrizoromanoz) March 22, 2024