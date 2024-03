مبابي: مستقبلي سيتضح قبل بطولة أوروبا

‭ ‬قال كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا -اليوم الجمعة- إنه يثق أنه سيعرف النادي الذي سينتقل إليه الموسم القادم قبل انطلاق منافسات بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو/حزيران المقبل.

وقال مبابي، الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، إنه يركز على تمثيل منتخب بلاده في بطولة أوروبا، بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس وذلك إذا سُمح له بالمشاركة.

وأبلغ مبابي الصحفيين قبل المباراة الودية أمام ألمانيا غدا السبت "لم أعلن أي شيء بعد عن مستقبلي لأنه لا يوجد شيء لإعلانه. قلت دائما إنه حين يكون هناك شيء سأعلنه. سأفعل ذلك كرجل. أعتقد أن مستقبلي سيتضح قبل بطولة أوروبا".

وقال مبابي (25 عاما) إن المشاركة في الأولمبياد ستكون حلما بالنسبة له لكن القرار ليس في يديه.

