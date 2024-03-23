شارك أساسيا بأول مباراة له مع المغرب.. دياز يلمح لاحتمال المشاركة في أولمبياد باريس

لمح المغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد إلى إمكانية مشاركته في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب المغرب، وذلك بعد أول مباراة خاضها بألوان "أسود الأطلس" فجر اليوم السبت.

وقرر دياز (24 عاما) -الذي يحمل الجنسية الإسبانية- تمثيل المنتخب المغربي بدلا من "لا روخا" بسبب "تجاهله" من قبل الاتحاد الإسباني والمنتخب.

وتحدث اللاعب، الذي خاض 87 دقيقة في المباراة الودية التي فاز فيها منتخب بلاده على ضيفه أنغولا بهدف نظيف على ملعب "أدرار" في أغادير، عن إمكانية مشاركته في أولمبياد باريس.

وقال لصحيفة "ماركا" الإسبانية "سأحاول المشاركة بكل ما يُمكنني المشاركة فيه. في كل ما يُسمح لي بالمشاركة فيه. في نهاية الأمر، أنا لاعب لريال مدريد، وأريد أن أقدم الأفضل لفريقي والمنتخب. أي شيء يمكنني تقديمه على أرض الملعب، سأكون سعيدا بالقيام به".

ويستعد المنتخب المغربي تحت 23 عاما للمشاركة في أولمبياد باريس بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا ومنتخب آسيوي يُحدد في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق يوم 15 أبريل/نيسان حتى 3 مايو/أيار.

ويسمح النظام الأولمبي لكل منتخب باستدعاء 3 لاعبين فوق سن الـ23 إلى قائمته.

ولا ينوي ريال مدريد الاستغناء عن لاعبيه من أجل الأولمبياد، لكن حالة دياز قد تكون مختلفة كونه لن يشارك في أي بطولة دولية (مثل كأس أوروبا 2024 أو كوبا أميركا)، الأمر الذي قد يمنحه استثناء.

من جهته، أشار مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي إلى أنه سيدعم "مدرب المنتخب الأولمبي (طارق السكتيوي) في حال اختار دياز أو لاعب آخر مثل أشرف (حكيمي). الأمر يعتمد أيضا على النادي، لأن المباريات لا تُلعب في النافذة الدولية، لكن في حال أراده المدرب وسمح له ريال مدريد، سنكون سعداء لرؤيته في الأولمبياد".

بدوره، عبّر رئيس الاتحاد المغربي للعبة فوزي لقجع عن رغبته في مشاركة دياز بأولمبياد باريس.

وقال لصحيفة ماركا -الخميس الماضي- "نعم، نريده أن يشارك معنا خلال الأولمبياد".

وخاض دياز مباراته الأولى مع المنتخب المغربي الأول في مباراة عبّر من بعدها عن سعادته لشعوره "بالمحبة".

وقال دياز للصحيفة الإسبانية "سعيد جدا، وكان يوما مميزا للغاية. حصلت على كثير من الحب. فخور لأني شعرت أيضا بشعور جيد على أرض الملعب، وكانت بداية جيدة. زملائي بحثوا عني كثيرا ولعبوا لي التمريرات، وأنا سعيد لأني شعرت بالمحبة".

ونشر لاعب ميلان الإيطالي السابق صورة له بقميص المنتخب المغربي على "إنستغرام" كتب فيها باللغتين العربية والإسبانية "سعيد بمباراتي الأولى رفقة المنتخب الوطني. أحاسيس رائعة في أول حضور لي هنا. شكرا لكم على دعمكم، شكرا أغادير!".