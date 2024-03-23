رفض الإفطار في رمضان.. المنتخب الفرنسي لكرة القدم يستبعد لاعبا مسلما

لقي خبر استبعاد اللاعب محمد دياوارا من قائمة منتخب فرنسا تحت 19 عاما بسبب تمسكه الصيام ورفضه الإفطار وتنفيذ أوامر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي طلب من مدربي المنتخبات للفئات ما دون 21 عدم استدعاء أي لاعب قرر الصيام خلال شهر رمضان ورفض الإفطار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

🚨 BREAKING ! 𝗟𝗮 𝗙𝗙𝗙 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁 𝗹𝗲 𝗥𝗮𝗺𝗮𝗱𝗮𝗻 lors de cette période de trêve pour l'ensemble de ses catégories en Équipe de France. Cette règle a été annoncée aux U20 au tout dernier moment. Les joueurs ayant été pris de court, ceux-ci ont décidé de se plier à… pic.twitter.com/vQd6ZIzEOl — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 20, 2024

وبحسب موقع إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، فإن قرار الاتحاد الفرنسي استبعاد دياوارا لاعب ليون من قائمة منتخب فرنسا تحت 19 عاما جاء بسبب رفضه الإفطار وإصراره على الصيام.

ورأى بعض النشطاء والصفحات العربية الخاصة بالشأن الرياضي عبر منصة "إكس" أن القوانين التي وضعها الاتحاد الفرنسي بحق اللاعبين المسلمين مجحفة، وقال أحدهم إن "ما يقوم به الاتحاد الفرنسي ليس له علاقة أبدا بكرة القدم ولا كيفية إدارتها، يتوجه للاعبين صغار في السن ويساومهم بين عشقهم كرة القدم ودينهم الإسلامي!".

ما يقوم به الاتحاد الفرنسي ليس له علاقة أبدا بكرة القدم ولا كيفية ادارتها .. يتوجه للاعبين صغار في السن و يساومهم بين عشقهم لكرة القدم و دينهم الإسلامي ! honte à toi

Cc: @FFF — Abdulhadi (@AHADI4) March 20, 2024

عاجل ‼️ الاتحاد الفرنسي طلب من مدربي المنتخبات للفئات ما دون 21، عدم استدعاء اي لاعب قرر الصيام خلال شهر رمضان ورفض الإفطار، واذا تم الاستدعاء، يتم ابعاده. – بسبب هذا القرار المجحف و التمييز الواضح، تم ابعاد الشاب محمد دياوارا لاعب ليون عن منتخب U-19 رغم استدعاءه. والسبب؟ لان… pic.twitter.com/RmgcJK1o31 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 20, 2024

واستغرب بعض المدونين كيف لدولة حاربت الكثير من أجل ما تسمى "حرية الرأي" تناقض نفسها في موضوع حرية المعتقدات.

الدوله التي هجرت وحاربت وقتلت وشردت بمسمى " حريه الراي ". ها هي اليوم تناقض نفسها من جديد ولا غرابه وهذي المره كان ضحيتها المسلم محمد دياوارا باستبعاده من المنتخب الفرنسي لانه رفض ان يفطر واصر على الصوم تركت كل هذه التفاهات من أجل دينك ومن أجل الصيام فالله سيعوضك يا محمد 🤍 pic.twitter.com/GXwtKoDPDe — 🌙نذير الملكي🇾🇪 (@ndyrmmd1169865) March 20, 2024

وبعبارة "فخورين بك يا دياوارا" تضامن أغلبية رواد فيسبوك مع قرار اللاعب الذي غادر المعسكر بسبب عدم احترام قراره بالصيام في شهر رمضان ورفضه الإفطار، ليعود مرة أخرى إلى ناديه ليون.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي أخطر العام الماضي الحكام بقراره منع إيقاف المباريات مؤقتا للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان.