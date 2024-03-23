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رفض الإفطار في رمضان.. المنتخب الفرنسي لكرة القدم يستبعد لاعبا مسلما

صورة الرسمية للاتحاد الفرنسب لكرة القدم + صورة لاعب منتخب فرنسا تحت 19 محمد دياوارا
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستبعد لاعب ليون محمد دياوارا لإصراره على صيام شهر رمضان (وكالات)
23/3/2024

لقي خبر استبعاد اللاعب محمد دياوارا من قائمة منتخب فرنسا تحت 19 عاما بسبب تمسكه الصيام ورفضه الإفطار وتنفيذ أوامر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي طلب من مدربي المنتخبات للفئات ما دون 21 عدم استدعاء أي لاعب قرر الصيام خلال شهر رمضان ورفض الإفطار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، فإن قرار الاتحاد الفرنسي استبعاد دياوارا لاعب ليون من قائمة منتخب فرنسا تحت 19 عاما جاء بسبب رفضه الإفطار وإصراره على الصيام.

ورأى بعض النشطاء والصفحات العربية الخاصة بالشأن الرياضي عبر منصة "إكس" أن القوانين التي وضعها الاتحاد الفرنسي بحق اللاعبين المسلمين مجحفة، وقال أحدهم إن "ما يقوم به الاتحاد الفرنسي ليس له علاقة أبدا بكرة القدم ولا كيفية إدارتها، يتوجه للاعبين صغار في السن ويساومهم بين عشقهم كرة القدم ودينهم الإسلامي!".

 

واستغرب بعض المدونين كيف لدولة حاربت الكثير من أجل ما تسمى "حرية الرأي" تناقض نفسها في موضوع حرية المعتقدات.

وبعبارة "فخورين بك يا دياوارا" تضامن أغلبية رواد فيسبوك مع قرار اللاعب الذي غادر المعسكر بسبب عدم احترام قراره بالصيام في شهر رمضان ورفضه الإفطار، ليعود مرة أخرى إلى ناديه ليون.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي أخطر العام الماضي الحكام بقراره منع إيقاف المباريات مؤقتا للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي