جود بيلينغهام.. هل سيخطف الأضواء في مواجهة إنجلترا والبرازيل؟

تواجه إنجلترا البرازيل مساء اليوم السبت وديا، وستكون الأنظار مشدودة نحو النجم جود بيلينغهام الذي يعول عليه في ضبط إيقاع المباراة بعد تألقه الكبير مع ريال مدريد وفي غياب نجم منتخب السامبا نيمار دا سيلفا بداعي الإصابة.

عندما كانت إنجلترا تواجه البرازيل كان المشجعون يأتون لمشاهدة بيليه وزيكو ورونالدينيو، لكنهم الآن سيأتون إلى ويمبلي لمشاهدة نجم منتخب "الأسود الثلاثة" جود بيلينغهام.

لن يرقص لاعبو المنتخب البرازيلي كثيرا على رقصة السامبا في ستوربريدج، لأن بيلينغهام هو الذي من المرجح أن يحدد الإيقاع.

سيكون هذا الظهور الأول لمايسترو ريال مدريد على الأراضي البريطانية منذ خمسة أشهر.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدار العرض في الفوز 3-1 على إيطاليا البطلة، وأسهم في تأهل إنجلترا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة هذا الصيف في ألمانيا.

تألق مع الريال

بيلينغهام، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ولكنه الآن محبوب البرنابيو، يحمل سحرا نادرا للغاية بالنسبة للاعبي كرة القدم الإنجليز.

برز بيلينغهام بوصفه لاعبا حقيقيا من الطراز العالمي في كأس العالم 2022، لكن انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد الصيف الماضي أوصله إلى مستوى جديد تمامًا.

🇧🇷 Vinicius Junior: 18 goals, 8 assists

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham: 20 goals, 9 assists

🇪🇸 Joselu: 13 goals, 3 assists

🇧🇷 Rodrygo: 13 goals, 8 assists

🇲🇦 Brahim Diaz: 9 goals, 4 assists Huge for Real Madrid! 👏🏽👏🏽🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QC7Yv2EAqV — Football Giants (@FutballGiants) March 19, 2024

ويشعر زميله في منتخب إنجلترا جون ستونز، لاعب مانشستر سيتي، أن انتقاله إلى النادي الملكي أحدث تغييرًا إيجابيا كبيرًا.

وقال ستونز "الانتقال إلى مدريد غيّره بطريقة جيدة بنسبة 100%. بطريقة رائعة. لقد نما كشخص. أشعر أنه نضج بالنسبة لمثل هذا الشاب، وأعلم أننا تحدثنا بالفعل عن مدى نضجه قبل بضع سنوات.

إنه يلعب في أحد أكبر الأندية في العالم، وهو مزدهر هناك".

وأضاف "لدينا علاقة رائعة على أرض الملعب، أنا ألعب الكرات عبر الخطوط، وهو يساعد (دفاعيًا)".

قبل بيلينغهام التحدي المتمثل في الانتقال إلى البرنابيو بنجاح، حيث سجل 13 هدفا في أول 13 مباراة له، بما في ذلك ثنائية الفوز في أول كلاسيكو له أمام برشلونة.

ولعب بيلينغهام في مركز رقم 10 أو مركز 9 وهمي لريال مدريد، بعد أن ظهر في برمنغهام ودورتموند في مركز خط الوسط العميق.

وقد تابع مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت مغامرته الإسبانية باهتمام، وقال "الفترة الأخيرة لم تكن سهلة بالنسبة لجود (بيلينغهام). لقد تعرض للإصابة ومن ثم الطرد، لذلك لم يكن لديه إيقاع مثالي في المباريات".

وأضاف "نحن سعداء بوجوده معنا وبالتأثير الذي أحدثه في نادي كرة قدم رائع. إنه يمثل تهديدًا كبيرا على المرمى في الوقت الحالي".

وتابع "إنه قادر على اللعب في عدد من المراكز المختلفة، ويتعلق الأمر بإيجاد التوازن الصحيح مع بقية الفريق الذي يستفيد منه إلى أقصى حد ويحصل على أقصى استفادة من اللاعبين الآخرين".

لن نعول عليه

ربما يكون بيلينغهام قد تجاوز القائد والهداف التاريخي هاري كين باعتباره صاحب أكبر رصيد في إنجلترا قبل يورو هذا الصيف في ألمانيا.

لكن ساوثغيت، الذي يعاني من الإصابات قبل مباراة يوم السبت في ويمبلي، مصمم على ألا تعتمد إنجلترا بشكل مفرط على بيلينغهام.

🔙 When Jude Bellingham got subbed on and made his England debut. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🌟 pic.twitter.com/zUddsN36bM — JBZ  (@JBellinghamZone) March 23, 2024

يتذكر المدرب الإصابات التي تعرض لها النجوم السابقون ديفيد بيكهام وواين روني قبل البطولة، والتي أدت إلى تدهور استعدادات منتخب "الأسود الثلاثة".

وقال ساوثغيت "علينا أن نذكّر أنفسنا بأنه يبلغ من العمر 20 عامًا. أنا أدرك أنه لا يزال شابًا وأن نجاحنا في الأسبوع المقبل وفي الأشهر القليلة المقبلة يعتمد على الفريق والجماعية".

وأضاف "لا يمكننا الاعتماد على شخص واحد. على مر السنين، ركزنا بشكل كبير على الأفراد، وبعد ذلك أصيب ذلك الفرد ولم يعد هناك من نعتمد عليه. إيمان الفرق يتبدد، لذلك علينا أن ننجح كفريق".

وختم "يمكن أن يكون جزءًا مهمًا للغاية من هذا الفريق، ونريد أن نمنحه كل الترخيص للقيام بذلك أيضا. ولكن، أكرر، يبلغ من العمر 20 عامًا ويجب تقاسم هذا العبء".