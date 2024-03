جود بيلينغهام.. هل سيخطف الأضواء في مواجهة إنجلترا والبرازيل؟

تواجه إنجلترا البرازيل مساء اليوم السبت وديا، وستكون الأنظار مشدودة نحو النجم جود بيلينغهام الذي يعول عليه في ضبط إيقاع المباراة بعد تألقه الكبير مع ريال مدريد وفي غياب نجم منتخب السامبا نيمار دا سيلفا بداعي الإصابة.

عندما كانت إنجلترا تواجه البرازيل كان المشجعون يأتون لمشاهدة بيليه وزيكو ورونالدينيو، لكنهم الآن سيأتون إلى ويمبلي لمشاهدة نجم منتخب "الأسود الثلاثة" جود بيلينغهام.

لن يرقص لاعبو المنتخب البرازيلي كثيرا على رقصة السامبا في ستوربريدج، لأن بيلينغهام هو الذي من المرجح أن يحدد الإيقاع.

سيكون هذا الظهور الأول لمايسترو ريال مدريد على الأراضي البريطانية منذ خمسة أشهر.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدار العرض في الفوز 3-1 على إيطاليا البطلة، وأسهم في تأهل إنجلترا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة هذا الصيف في ألمانيا.

بيلينغهام، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ولكنه الآن محبوب البرنابيو، يحمل سحرا نادرا للغاية بالنسبة للاعبي كرة القدم الإنجليز.

برز بيلينغهام بوصفه لاعبا حقيقيا من الطراز العالمي في كأس العالم 2022، لكن انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد الصيف الماضي أوصله إلى مستوى جديد تمامًا.

ويشعر زميله في منتخب إنجلترا جون ستونز، لاعب مانشستر سيتي، أن انتقاله إلى النادي الملكي أحدث تغييرًا إيجابيا كبيرًا.

وقال ستونز "الانتقال إلى مدريد غيّره بطريقة جيدة بنسبة 100%. بطريقة رائعة. لقد نما كشخص. أشعر أنه نضج بالنسبة لمثل هذا الشاب، وأعلم أننا تحدثنا بالفعل عن مدى نضجه قبل بضع سنوات.

إنه يلعب في أحد أكبر الأندية في العالم، وهو مزدهر هناك".

وأضاف "لدينا علاقة رائعة على أرض الملعب، أنا ألعب الكرات عبر الخطوط، وهو يساعد (دفاعيًا)".

قبل بيلينغهام التحدي المتمثل في الانتقال إلى البرنابيو بنجاح، حيث سجل 13 هدفا في أول 13 مباراة له، بما في ذلك ثنائية الفوز في أول كلاسيكو له أمام برشلونة.

ولعب بيلينغهام في مركز رقم 10 أو مركز 9 وهمي لريال مدريد، بعد أن ظهر في برمنغهام ودورتموند في مركز خط الوسط العميق.

وقد تابع مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت مغامرته الإسبانية باهتمام، وقال "الفترة الأخيرة لم تكن سهلة بالنسبة لجود (بيلينغهام). لقد تعرض للإصابة ومن ثم الطرد، لذلك لم يكن لديه إيقاع مثالي في المباريات".

وأضاف "نحن سعداء بوجوده معنا وبالتأثير الذي أحدثه في نادي كرة قدم رائع. إنه يمثل تهديدًا كبيرا على المرمى في الوقت الحالي".

وتابع "إنه قادر على اللعب في عدد من المراكز المختلفة، ويتعلق الأمر بإيجاد التوازن الصحيح مع بقية الفريق الذي يستفيد منه إلى أقصى حد ويحصل على أقصى استفادة من اللاعبين الآخرين".

ربما يكون بيلينغهام قد تجاوز القائد والهداف التاريخي هاري كين باعتباره صاحب أكبر رصيد في إنجلترا قبل يورو هذا الصيف في ألمانيا.

لكن ساوثغيت، الذي يعاني من الإصابات قبل مباراة يوم السبت في ويمبلي، مصمم على ألا تعتمد إنجلترا بشكل مفرط على بيلينغهام.

🔙 When Jude Bellingham got subbed on and made his England debut. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🌟 pic.twitter.com/zUddsN36bM

— JBZ  (@JBellinghamZone) March 23, 2024