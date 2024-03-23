وفاة لاعب كولومبي خلال التدريبات

توفي الكولومبي الموهوب غييرمو دينيس بلتران لاعب نادي ريال سانتا كروز البوليفي لكرة القدم، وذلك بعد انهياره أثناء حصة تدريبية بسبب قصور في القلب.

وشعر المهاجم البالغ من العمر 24 عاما بالغثيان والدوار قبل أن ينهار على الأرض يوم الجمعة.

وحاول موظفو النادي بشكل يائس إنعاش المهاجم، واستدعوا على الفور سيارة إسعاف بعد فشل جهودهم في إنعاشه، لكنه توفي بشكل مأساوي أثناء نقله إلى المستشفى.

وقال أدولفو سوريا جالفارو مدير ريال سانتا كروز "كان يتدرب كالمعتاد ثم انهار. لقد حاولوا إنعاشه لكنه توفي أثناء نقله إلى العيادة".

El colombiano Guillermo Denis Beltrán, jugador del Club Deportivo Real Santa Cruz, falleció repentinamente durante un entrenamiento. Lee más detalles sobre este lamentable suceso. https://t.co/HSWqc6O29N#GuillermoBeltrán #RealSantaCruz #LutoFutbolero pic.twitter.com/aPVP4mD1IX — Periódico La Patria (Bolivia) (@LaPatriaDigital) March 22, 2024

ونشر ريال سانتا كروز مقطع فيديو مؤثرًا تكريمًا للاعبه الراحل على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التعليق المصاحب له "حلق عاليًا، يا صديقي العزيز".

وأعلن النادي وفاة لاعبه في بيان عبر صفحاته على مواقع التواصل أيضا.

COMUNICADO OFICIAL Real Santa Cruz vs The Strongest#orgullocamba pic.twitter.com/BUiGFYTnna — Club Deportivo Real Santa Cruz (@Real_Santa_Cruz) March 21, 2024

وجاء في البيان "اليوم، الساعة 7:30 مساءً، نقول وداعا للاعبنا المحبوب غييرمو دينيس بلتران، في مقر نادي ريال سانتا كروز. نوجه دعوة ودية لجميع المشجعين للانضمام إلينا في وداعنا الأخير ونقول وداعًا للاعبنا الذي ترك بصمة لا تمحى في قلوبنا وفي تاريخ نادينا".

كما أشاد رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم فرناندو كوستا بالراحل بلتران، وتعهد بفتح تحقيق كامل في وفاته.

وودع المنتخب البوليفي بلتران ليلة الجمعة بالوقوف دقيقة صمت قبل مباراته مع الجزائر.

وبدأ بلتران -الذي انضم إلى ريال سانتا كروز العام الماضي قادماً من روبيو نو الباراغواياني- مسيرته مع أتلتيكو ناسيونال.