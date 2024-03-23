المغرب يهزم أنغولا بشق الأنفس والجزائر تعاني لتتفوق على بوليفيا

فاز منتخب المغرب لكرة القدم على ضيفه منتخب أنغولا بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما -فجر السبت- في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز لديفيد كارمو، لاعب منتخب أنغولا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ72.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للاعب ريال مدريد إبراهيم دياز بقميص المنتخب المغربي.

ويستعد منتخب المغرب لاستكمال مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات زامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو.

بدوره، يواصل منتخب أنغولا مشواره في التصفيات ذاتها، حيث يلعب في المجوعة الرابعة مع منتخبات الكاميرون والرأس الأخضر وليبيا وموريشيوس وإيسواتيني (سوازيلاند سابقا).

وفي العاصمة الجزائر، حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزا صعبا على ضيفه منتخب بوليفيا 3-2، فجر اليوم السبت على ملعب "نيلسون مانديلا"، ضمن الدورة الدولية التي يرعاها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسجل أمين غويري هدف السبق لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة الـ43، لكن كارميلو ألغارانيز أدرك التعادل في الدقيقة الـ47 لمنتخب بوليفيا، الذي نجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ70 عن طريق خوسيه ساغريدو.

ونجح ياسين بن زية، العائد لمنتخب "الخضر"، في تعديل النتيجة في الدقيقة الـ79.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تمكن المدافع عيسى ماندي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ90 لمنتخب الجزائر في أول مباراة للمدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره الجنوب أفريقي الثلاثاء المقبل، بينما تلعب بوليفيا مع أندورا.