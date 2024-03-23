إلغاء ودية روسيا وباراغواي بعد هجوم موسكو

ألغيت المباراة الودية بين روسيا وباراغواي المقررة الاثنين المقبل في موسكو عقب الهجوم المسلح في كراسنوغورسك إحدى ضواحي العاصمة، والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم السبت.

وارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع أمس الجمعة في قاعة للحفلات إلى 115 قتيلا ونحو 150 مصابا، حسب ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، مشيرة إلى أن هذا العدد قد يرتفع.

وقال الاتحاد الروسي للعبة في بيان "بسبب الهجوم قرر الاتحادان الروسي والباراغوياني إلغاء المباراة الودية".

وبحسب المصدر نفسه، فإن المباراة -التي كانت مقررة على ملعب دينامو في موسكو- قد تقام في موعد لاحق.

وكان المنتخب الروسي سحق نظيره الصربي برباعية نظيفة في مباراة ودية أقيمت في موسكو أول أمس الخميس.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلغاء جميع الأحداث العامة نهاية هذا الأسبوع.