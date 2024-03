أعرق البطولات والكؤوس في تاريخ كرة القدم

كرة القدم هي واحدة من أكثر الرياضات شهرة وتاريخية في العالم، وظهرت رسميا في إنجلترا في منتصف القرن الـ19، وأنشئ أول اتحاد للعبة في عام 1863 ولا يزال يعمل حتى اليوم كهيئة إدارية رئيسية لكرة القدم في إنجلترا.

ومنذ ظهورها، توسعت شعبية الساحرة المستديرة لتشمل جميع أنحاء العالم، حيث أطلقت العديد من الدول الدوريات والبطولات الخاصة بها منذ ذلك الحين.

وتشير التقديرات إلى أن كرة القدم يلعبها أكثر من 250 مليون شخص في أكثر من 200 دولة، وتتمتع بأعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية على مستوى العالم مقارنة بأي رياضة أخرى.

ويُعتقد أن أول مسابقة كرة قدم تنافسية على الإطلاق أقيمت في عام 1867، عندما تغلب هالام -أحد أقدم الأندية في العالم- على نورفولك ليرفع كأس يودان في عام 1867.

وتتمتع بطولات مثل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس أسكتلندا بتاريخ عريق بما أنها أُطلقت في 1781 و1873 على التوالي.

وفي ما يلي 7 من أقدم الدوريات والكؤوس في تاريخ كرة القدم:

1- كأس الاتحاد الإنجليزي: في عام 1871 فاز نادي واندررز بأول نسخة، في حين أحرز مانشستر سيتي آخر كأس الموسم الماضي.

The first ever FA Cup competition took place in 1871/72, where Wanderers FC defeated the Royal Engineers in the final, played at the Kennington Oval. Only one of the medals presented to the winning team is known to still exist. Time to start rummaging all those attics & cellars!! pic.twitter.com/1E6A7LBi6d — CardhawkUK (@CardhawkUK) April 15, 2020

2- كأس أسكتلندا: في عام 1873 كانت أول كأس من نصيب كوينز بارك، في حين أحرز سلتيك آخر كأس الموسم الماضي.

The Scottish Cup Trophy is the oldest national trophy in the world having first competed for in the 1873/74 season. The first ever winners of the Scottish Cup were amateur side Queens Park. pic.twitter.com/chlgimC6AU — Robbie Macdonald (@RobbieMacd02) April 12, 2020

3- كأس ويلز: في عام 1877 فاز نادي ريكسهام بأول نسخة، بينما رفع فريق ذا نيو سانتس آخر كأس الموسم الماضي.

The Welsh Cup is the third-oldest association football competition in the world, behind only its English and Scottish equivalents, having begun in 1877. Wrexham, have won the competition a record 23 times. pic.twitter.com/tC8smm5kiU — CPD Wrecsam Wrexham AFC 1864 (@UpTheTown1864) September 4, 2022

4- كأس أيرلندا (أيرلندا الشمالية): في عام 1881 فاز مويولا بارك بأول نسخة، في حين توج كرويسدرس بآخر كأس موسم 2022-2023.

Moyola Park. Irish Cup winners 1881 pic.twitter.com/gQrswEKV5y — The League Magazine (@Theleaguemag) September 9, 2013

5- دوري كرة القدم (إنجلترا): في عام 1888 توّج بريستون نورث إند بأول نسخة، في وقت حصل فيه بيرلني على آخر بطولة موسم 2022-2023.

#onthisday 23 March 1888 – In England, The Football League, the world's oldest professional association football league, meets for the first time. Pictured: Preston North End FC, the first champions in 1888#Footballleague #Britishhistory #history #football #PrestonNorthEnd… pic.twitter.com/KcjZPgsgst — BRITISH History – On This Day (@BritishHistorym) March 23, 2024

6- دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني: في عام 1891 فاز سانت أندرو وكاليدونيا القديمة (مشتركة) بالنسخة الأولى من الكأس، في حين توج ريفر بلايت بآخر بطولة موسم 2022-2023.

🏆| Honours 2x Copa Libertadores winner (South American CL)

1x Copa Sudamericana winner (South American EL)

1x Argentine Primera Division winner (League Title) A total of 13 honours won in 8.5 years as River Plate manager. Consistency in the dugout & the trophy cabinet pic.twitter.com/aA9NyeiQxX — William (@_William72) October 2, 2023

7- الدرجة الأولى البلجيكية: في عام 1895 فاز بأول بطولة نادي لييج الملكي لكرة القدم، في حين توج بآخر بطولة موسم 2022-2023 رويال أنتويرب.