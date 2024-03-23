أفضل 10 حراس مرمى في البريميرليغ تصدوا لأهداف محققة هذا الموسم

يقع جزء كبير من نجاح أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز على عاتق حراس المرمى من خلال الحفاظ على نظافة شباكهم وتصديهم لأهداف محققة ووقوفهم سدا منيعا أمام تسديدات الخصم ولو من مسافة قريبة.

ووفقا للإحصائيات، فإن البرتغالي "خوسيه سا" حارس مرمى ولفرهامبتون احتل الصدارة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث تصدى لـ 5.7 أهداف محققة.

ورغم أدائه المتذبذب وخروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا في مراحل المجموعات وتراجعه إلى المركز السادس، تفوق حارسه الكاميروني أندريه أونانا الذي حل ثالثا بفارق كبير على كل من البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي ومواطنه أليسون بيكر حارس ليفربول اللذين احتلا المركزين الـ13 و14 على الترتيب.

وحافظ أونانا وإيدرسون على شباكهما نظيفة في 8 مباريات متقدمين على أليسون بمباراة واحدة (7 مبارايات).

وعكس التوقعات جاء حارس أرسنال ديفيد رايا متصدر البريميرليغ في أسفل القائمة، حيث احتل المركز الـ18.

واستخدمت الأهداف المتوقعة (المحققة) كنموذج إحصائي لقياس مدى جودة أداء حراس المرمى وأدائهم. وتقيس الأهداف المتوقعة جودة كل محاولة لتسجيل الهدف من خلال حساب احتمالية تسجيل تلك الفرصة.

كما اعتمدت عوامل أخرى لعبت دورا في تحديد ما إذا كان حارس المرمى قدم مباراة جيدة أم لا، من خلال طرح عدد الأهداف التي استقبلها من إحصائيات الأهداف المتوقعة بعد التسديد.

وأُخذ بعين الاعتبار حراس المرمى الذين لعبوا 7 مباريات أو أكثر فقط.

تاليا أفضل 10 حراس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تصدوا لأهداف محققة هذا الموسم:

1- البرتغالي خوسيه سا (ولفرهامبتون): (5.7+).

2- الإيطالي غوليلمو فيكاريو (توتنهام): (5.6+).

3- الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد): (4+).

4- الفرنسي ألفونس أريولا (وست هام): (3.8+).

5- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا): (3.6+).

6- الألماني بيرند لينو (فولهام): (2.4+).

7- السلوفاكي مارتن دوبرافكا (نيوكاسل يونايتد): (2.3+).

8- البرازيلي مورارا نيتو (بورنموث) (2.1+).

9- الأيرلندي كويمين كيليهر (ليفربول): (1.2+).

10- الإنجليزي نيكولاس بوب (نيوكاسل): (1.1+).