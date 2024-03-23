كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم السبت عن قائمة أغنى لاعبي منتخب إنجلترا لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة البرازيل وبلجيكا ضمن استعدادته لبطولة أمم أوروبا 2024 هذا الصيف في ألمانيا.

يكسب معظم نجوم المنتخب الإنجليزي أموالا كثيرة في أنديتهم، جعلتهم يحتلون مراتب متقدمة بين أثرى اللاعبين في عالم المستديرة، ويعيشون بها في برج عاجي.

ويعتبر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، وجود بيلينغهام نجم ريال مدريد، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أصحاب الدخل الأعلى في منتخب "الأسود الثلاثة".

ويعد منتخب إنجلترا أحد المرشحين للفوز باللقب في يورو 2024 نظرا لما يمتلكه من مواهب صاعدة ولاعبين ذوي الخبرة.

وهذه قائمة أغنى اللاعبين في منتخب إنجلترا لكرة القدم:

جوردان هندرسون: 151.2 ألف دولار أسبوعيا.

جوردان بيكفورد: 157 ألف دولار أسبوعيا.

جيمس ماديسون: 214.2 ألف دولار أسبوعيا.

كايل ووكر: نحو 220 ألف دولار أسبوعيا.

هاري ماغواير: 239.4 ألف دولار أسبوعيا.

بن تشيلويل: 252 ألف دولار أسبوعيا.

فيل فودين: 283.5 ألف دولار أسبوعيا.

ديكلان رايس: 302 ألف دولار أسبوعيا.

جون ستونز: 315 ألف دولار أسبوعيا.

بوكايو ساكا: 371.7 ألف دولار أسبوعيا.

ماركوس راشفورد: 378 ألف دولار أسبوعيا.

جود بيلينغهام: 428.4 ألف دولار أسبوعيا.

هاري كين: 516.6 ألف دولار أسبوعيا.