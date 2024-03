خطأ كبّد رونالدينيو عقدا قيمته 760 ألف دولار

في صيف 2012، خسر البرازيلي رونالدينيو، النجم السابق لبرشلونة وميلان، عقدا بقيمة 760 ألف دولار سنويا مع شركة "كوكا كولا" للمشروبات الغازية بعد خطأ ارتكبه خلال مؤتمر صحفي.

وفي يوليو/حزيران من ذلك العام، انتقل الدولي البرازيلي السابق إلى نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي وخلال إحدى الجلسات الحوارية مع الصحفيين وُضعت على الطاولة علبتا "بيبسي".

في ذلك الوقت، كان رونالدينيو الوجه الإعلاني لشركة كوكا كولا، ووفقا للتقارير، كان يكسب 760 ألف دولار (500 ألف جنيه إسترليني) سنويا من العقد التي كان من المقرر أن ينتهي عام 2014.

وكان قرار رونالدينيو بالجلوس بجانب علبتين من شركة بيبسي خلال المؤتمر الصحفي لحظة حاسمة في رحلته مع كوكا كولا.

In July 2012, Brazilian football player Ronaldinho lost a $750,000 deal with Coca-Cola because he took a sip from a Pepsi can during a press conference. #HistoryVille pic.twitter.com/4Mz6WvyrBD

اعتبر الكثيرون أن الأمر كان قاسيا بالنظر إلى أن شركة "بيبسي" كانت ترعى فريق مينيرو في ذلك الوقت، وكان يُعتقد أن العلب يجب أن توضع على الطاولات أثناء المؤتمرات الصحفية كإجراء.

ولكن سرعان ما ظهرت شائعات بأن رونالدينيو أخذ رشفة من إحدى العلب خلال الجلسة.

وبعد أيام من تلك الواقعة، قال مارسيلو بونتيس، مدير التسويق في شركة كوكا كولا، لصحيفة "إستادو دي ساو باولو" البرازيلية "إن ظهور اللاعب ومعه علبة بيبسي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأضاف: "الرعاية أصبحت محرجة".

وأصدرت شركة كوكا كولا بيانا بشأن الحادث، قائلة: "تقدر شركة كوكا كولا مسيرة رونالدينيو المهنية وقيمته. ولكن بسبب التطورات الأخيرة، أصبح من المستحيل مواصلة الشراكة".

في ذلك الوقت، كان رونالدينيو غادر لتوه فلامنغو بعد رفع دعوى قضائية ضد النادي بسبب عدم دفع الأجور والمكافآت، لكن الفريق البرازيلي رد بادعاءات بأنه لم يكن محترفا وأظهر عدم الالتزام خلال الفترة التي قضاها في النادي.

كما اتُهم بالإفراط في شرب الخمر وعدم التدريب بشكل جدي والذهاب المتكرر إلى النوادي الليلية.

وشارك الفائز بكأس العالم 2002 في أكثر من 50 مباراة مع مينيرو خلال فترة عامين قضاها في النادي قبل أن ينهي مسيرته في فريق كويريتارو وفلومينينسي المكسيكيين.

Never forget that Ronaldinho came back to Brazil after conquering Europe & helped Atlético Mineiro win their FIRST ever Copa Libertadores title in 2013.

Forever a Galo legend! 🐔🇧🇷 pic.twitter.com/UTifoaS5B0

— Neymoleque | Fan 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 13, 2023