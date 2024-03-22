من صلاح إلى رونالدو.. أسوأ تماثيل لاعبي كرة القدم

تحرص العديد من أندية كرة القدم حول العالم على صناعة النصب التذكارية لبعض النجوم البارزين باعتبارها طريقة رائعة لتكريمهم على ما قدموه من إنجازات وبطولات، وتخليدا لأفضل لحظاتهم وإرثهم الدائم.

وعلى مر السنين، ترواحت صناعة تماثيل اللاعبين بين النجاح والفشل، فمنها من حظي بالاعجاب والاستحسان، ومنها من كان محل سخرية واستهزاء مثل تمثال هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي السابق وبايرن ميونخ الألماني حاليا، والذي كشف عنه النقاب مؤخرا.

من هاري كين إلى كريستيانو رونالدو، هذه أسواء 7 تماثيل لكرة القدم:

الإنجليزي هاري كين

بتكليف من مجلس والثام فورست لندن، صُنع تمثال كين عام 2019 بتكلفة تفوق 9 آلاف دولار أميركي، وخشي البعض أنه قد لا يرى النور أبدا. لكن تم الكشف عن التمثال حيث أظهرت الصور كين جالسا على مقاعد البدلاء مرتديا زي إنجلترا ويضع كرة على ركبته.

وأثار النصب التذكاري للإنجليزي جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي كونه لا يتشابه كثيرا مع المهاجم، فرأسه جاء رقيقا وطويلا جدا بالنسبة لجسده.

Harry Kane: Chingford statue revealed before going on display https://t.co/xVT16uzdsu — BBC News (UK) (@BBCNews) March 21, 2024

المصري محمد صلاح

أثار تمثال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عاصفة من السخرية والنقد، فرأس مهاجم "الريدز" أكبر بكثير من جسده، ويداه لهما أصابع مكففة، ولسبب غير مفهوم قرر النحات أن يرسم له تفاحة آدم ضخمة.

It's been compared to Leo Sayer, Art Garfunkel and *that* Ronaldo one 😳 And now Mo Salah has had his say on this statue of him in Egypt https://t.co/UdQnfjPgDx pic.twitter.com/i832nyhdJg — Mirror Football (@MirrorFootball) November 8, 2018

البرتغالي كريستيانو رونالدو

التقط البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة مع تمثاله الذي كشف عنه في مطار ماديرا عام 2017، رغم أنه لا يبدو مثله على الإطلاق بابتسامة سخيفة وشعر شائك وتجويف فارغ في عينيه. إنه ببساطة تمثال سيئ.

بعد الانتقادات حصل الفنان أو النحات على فرصة ثانية لإجراء تعديلات، وكانت محاولته الثانية أفضل من التمثال الأول الفظيع.

Deja WHO? 😳 Today marks five years since THAT Cristiano Ronaldo statue was unveiled at Madeira Airport! ⏪😅 pic.twitter.com/lJ7bD0vnj5 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 29, 2022

الإنجليزي غاريث بيل

نفس "الفنان" الذي تسبب في كارثة كريستيانو رونالدو، صنع أيضا تمثال الإنجليزي غاريث بيل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 بكارديف، وللوهلة الأولى تظنه جيرارد بيكيه لاعب برشلونة.

بدا التمثال وكأنه يجسد مظهر اللامبالاة الكاملة على وجه نجم ريال مدريد السابق أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

Artist behind that Cristiano Ronaldo statue creates Gareth Bale bust ahead of Champions League final… pic.twitter.com/nl1HfdNPGz — Photos of Football (@photosofootball) May 31, 2017

الأوروغوياني لويس سواريز

في أوروغواي عام 2016 ، قام ألبرتو موراليس سارافيا بنحت تمثال المهاجم لويس سواريز الملقب بـ"العضاض" مرتديا قميص منتخب أوروغواي ورافعاً يده اليمنى والكرة بين قدميه.

ظهر تمثال سواريز مختلفا تماما عن شكل اللاعب الحقيقي، وبدت ملابسه الرياضية كأنها محترقة.

الغاني مايكل إيسيان

أثار تمثال الدولي الغاني السابق مايكل إيسيان، والذي كشف النقاب عنه في مسقط رأس اللاعب بالعاصمة أكرا، موجة كبيرة من السخرية.

ووصفت وسائل إعلام تمثال إيسيان بـ"المروع"، مشيرة إلى أن ملامح الوجه مختلفة للغاية، وأن ركبتي نجم تشلسي السابق ظهرتا نحيفتين للغاية وغير متناسقين مع باقي الجسد.