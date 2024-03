من صلاح إلى رونالدو.. أسوأ تماثيل لاعبي كرة القدم

تحرص العديد من أندية كرة القدم حول العالم على صناعة النصب التذكارية لبعض النجوم البارزين باعتبارها طريقة رائعة لتكريمهم على ما قدموه من إنجازات وبطولات، وتخليدا لأفضل لحظاتهم وإرثهم الدائم.

وعلى مر السنين، ترواحت صناعة تماثيل اللاعبين بين النجاح والفشل، فمنها من حظي بالاعجاب والاستحسان، ومنها من كان محل سخرية واستهزاء مثل تمثال هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي السابق وبايرن ميونخ الألماني حاليا، والذي كشف عنه النقاب مؤخرا.

من هاري كين إلى كريستيانو رونالدو، هذه أسواء 7 تماثيل لكرة القدم:

بتكليف من مجلس والثام فورست لندن، صُنع تمثال كين عام 2019 بتكلفة تفوق 9 آلاف دولار أميركي، وخشي البعض أنه قد لا يرى النور أبدا. لكن تم الكشف عن التمثال حيث أظهرت الصور كين جالسا على مقاعد البدلاء مرتديا زي إنجلترا ويضع كرة على ركبته.

وأثار النصب التذكاري للإنجليزي جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي كونه لا يتشابه كثيرا مع المهاجم، فرأسه جاء رقيقا وطويلا جدا بالنسبة لجسده.

أثار تمثال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عاصفة من السخرية والنقد، فرأس مهاجم "الريدز" أكبر بكثير من جسده، ويداه لهما أصابع مكففة، ولسبب غير مفهوم قرر النحات أن يرسم له تفاحة آدم ضخمة.

