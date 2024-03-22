رياضة

من صلاح إلى رونالدو.. أسوأ تماثيل لاعبي كرة القدم

تمثال رونالدو في ولاية غوا غربي الهند يزن نحو 410 كيلوغرامات وتقدر تكلفته بنحو 162 دولارا (وكالة الأناضول)
22/3/2024

تحرص العديد من أندية كرة القدم حول العالم على صناعة النصب التذكارية لبعض النجوم البارزين باعتبارها طريقة رائعة لتكريمهم على ما قدموه من إنجازات وبطولات، وتخليدا لأفضل لحظاتهم وإرثهم الدائم.

وعلى مر السنين، ترواحت صناعة تماثيل اللاعبين بين النجاح والفشل، فمنها من حظي بالاعجاب والاستحسان، ومنها من كان محل سخرية واستهزاء مثل تمثال هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي السابق وبايرن ميونخ الألماني حاليا، والذي كشف عنه النقاب مؤخرا.

من هاري كين إلى كريستيانو رونالدو، هذه أسواء 7 تماثيل لكرة القدم:

الإنجليزي هاري كين

بتكليف من مجلس والثام فورست لندن، صُنع تمثال كين عام 2019 بتكلفة تفوق 9 آلاف دولار أميركي، وخشي البعض أنه قد لا يرى النور أبدا. لكن تم الكشف عن التمثال حيث أظهرت الصور كين جالسا على مقاعد البدلاء مرتديا زي إنجلترا ويضع كرة على ركبته.

وأثار النصب التذكاري للإنجليزي جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي كونه لا يتشابه كثيرا مع المهاجم، فرأسه جاء رقيقا وطويلا جدا بالنسبة لجسده.

 

المصري محمد صلاح

أثار تمثال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عاصفة من السخرية والنقد، فرأس مهاجم "الريدز" أكبر بكثير من جسده، ويداه لهما أصابع مكففة، ولسبب غير مفهوم قرر النحات أن يرسم له تفاحة آدم ضخمة.

البرتغالي كريستيانو رونالدو

التقط البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة مع تمثاله الذي كشف عنه في مطار ماديرا عام 2017، رغم أنه لا يبدو مثله على الإطلاق بابتسامة سخيفة وشعر شائك وتجويف فارغ في عينيه. إنه ببساطة تمثال سيئ.

بعد الانتقادات حصل الفنان أو النحات على فرصة ثانية لإجراء تعديلات، وكانت محاولته الثانية أفضل من التمثال الأول الفظيع.

 

الإنجليزي غاريث بيل

نفس "الفنان" الذي تسبب في كارثة كريستيانو رونالدو، صنع أيضا تمثال الإنجليزي غاريث بيل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 بكارديف، وللوهلة الأولى تظنه جيرارد بيكيه لاعب برشلونة.

بدا التمثال وكأنه يجسد مظهر اللامبالاة الكاملة على وجه نجم ريال مدريد السابق أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

الأوروغوياني لويس سواريز

في أوروغواي عام 2016 ، قام ألبرتو موراليس سارافيا بنحت تمثال المهاجم لويس سواريز الملقب بـ"العضاض" مرتديا قميص منتخب أوروغواي ورافعاً يده اليمنى والكرة بين قدميه.

ظهر تمثال سواريز مختلفا تماما عن شكل اللاعب الحقيقي، وبدت ملابسه الرياضية كأنها محترقة.

الغاني مايكل إيسيان

أثار تمثال الدولي الغاني السابق مايكل إيسيان، والذي كشف النقاب عنه في مسقط رأس اللاعب بالعاصمة أكرا، موجة كبيرة من السخرية.

ووصفت وسائل إعلام تمثال إيسيان بـ"المروع"، مشيرة إلى أن ملامح الوجه مختلفة للغاية، وأن ركبتي نجم تشلسي السابق ظهرتا نحيفتين للغاية وغير متناسقين مع باقي الجسد.

 

 

المصدر : الصحافة البريطانية