مانشيني يضم آل فتيل للمنتخب السعودي ويستبعد البليهي

استدعى الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، اليوم الجمعة محمد آل فتيل للانضمام لمعكسر المنتخب في العاصمة الرياض بدلا من الموقوف علي البليهي.

وواصل منتخب السعودية انتصاراته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 بفوزه 1-صفر على ضيفه منتخب طاجيكستان أمس الخميس.

وعزز المنتخب، الذي ودع كأس آسيا الأخيرة من دور الـ16 بالخسارة بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية، صدارته للمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

وقال حساب المنتخب السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني اللاعب محمد آل فتيل للانضمام للمعسكر الحالي في الرياض".

وأضاف "كما استُبعد علي البليهي من المعسكر لعدم قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة أمام طاجيكستان في الجولة الرابعة بداعي الإيقاف لحصوله على إنذارين".

المدير الفني للمنتخب الوطني " @robymancio “ يستدعي "محمد آل فتيل" لمعسكر الأخضر، ويستبعد "علي البليهي" بداعي الإيقاف. pic.twitter.com/jHmyRbiE5f — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 22, 2024

ويلعب المنتخب السعودي مع طاجيكستان في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات التسع في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية إلى المرحلة الثالثة، التي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى نهائيات كأس العالم 2026.