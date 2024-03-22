فريق الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز
22/3/2024
جاءت فترة التوقف الدولية في شهر مارس/آذار الجاري في الوقت المثالي للعديد من الفرق للراحة والتعافي، ومع اشتداد الصراع على اللقب اختار موقع بريطاني فريق الموسم من أبرز اللاعبين الذين تألقوا حتى الآن في البريميرليغ.
ويتنافس على لقب الدوري ليفربول وأرسنال، ولكل منهما 64 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.
واختار موقع (جيف مي سبورت) تشكيلة البريميرليغ حتى الآن بناء على رصد أقوى المهاجمين وأكثرهم تهديدا للمرمى، ولاعبو خط الوسط الذين اجتهدوا طوال الوقت، إضافة إلى المدافعين البارزين، الذين يتم تجاهلهم عادةً رغم أهميتهم مع فرقهم.
وفي ما يلي فريق الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز:
- حارس المرمى الإيطالي غولييلمو فيكاريو (توتنهام).
- الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).
- قلب الدفاع الفرنسي ويليام ساليبا (أرسنال).
- قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).
- الظهير الأيسر الإيطالي ديستيني أودوجي (توتنهام).
- خط الوسط الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال).
- خط الوسط الإسباني رودري (مانشستر سيتي).
- الجناح الأيمن المصري محمد صلاح (ليفربول).
- المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا).
- المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).
- الجناح الأيسر الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).
المصدر : الصحافة البريطانية