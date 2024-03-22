جاءت فترة التوقف الدولية في شهر مارس/آذار الجاري في الوقت المثالي للعديد من الفرق للراحة والتعافي، ومع اشتداد الصراع على اللقب اختار موقع بريطاني فريق الموسم من أبرز اللاعبين الذين تألقوا حتى الآن في البريميرليغ.

ويتنافس على لقب الدوري ليفربول وأرسنال، ولكل منهما 64 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

واختار موقع (جيف مي سبورت) تشكيلة البريميرليغ حتى الآن بناء على رصد أقوى المهاجمين وأكثرهم تهديدا للمرمى، ولاعبو خط الوسط الذين اجتهدوا طوال الوقت، إضافة إلى المدافعين البارزين، الذين يتم تجاهلهم عادةً رغم أهميتهم مع فرقهم.

وفي ما يلي فريق الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز: