غاب مبابي وحضر التعمري.. أسرع 10 لاعبين في الدوري الفرنسي

كشفت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم -اليوم الجمعة- النقاب عن ترتيب أسرع 10 لاعبين في دوري الدرجة الأولى بعد انقضاء 26 جولة من البطولة، ولم تتضمن القائمة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وجاءت قائمة أسرع اللاعبين بناء على أعلى ذروة سرعة مسجلة في الجولات الماضية من الدوري الفرنسي، ويحتل الكاميروني فارس بيمي مومبانيا لاعب أولمبيك مارسيليا الصدارة يليه لاعبان من فريق بريست.

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، سجل المهاجم الكاميروني البالغ 23 عاما سرعة 36.37 كيلومترا في الساعة في مباراة الفوز 5-1 على فريق كليرمون، لينتزع المركز الأول من ماتياس بيريرا لاج لاعب بريست.

Les joueurs les plus RAPIDES de Ligue 1 cette saison ⚡️ : 🥇 Faris Moumbagna : 36.37 km/h

🥈 Mathias Pereira Lage : 36.35 km/h

🥉 Romain Del Castillo : 36.32 km/h

4️⃣ Mousa Tamari : 36.31 km/h

– Andy Pelmard : 36.31 km/h

6️⃣ Warren Kamanzi : 36.20 km/h

7️⃣ Enzo Tchato : 36.17 km/h… pic.twitter.com/UTPUsEOfWE — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 22, 2024

وفي مباراة ضد كليرمون أيضا في الجولة 144، ركض ماتياس بيريرا بسرعة 36.35 كيلومترا في الساعة متقدما على زميله في الفريق رومان ديل كاستيلو صاحب المركز الثالث بسرعة قصوى بلغت (36.32 كيلومترا في الساعة).

وبعد احتلاله المركز السادس في ديسمبر/كانون الأول بسرعة قصوى بلغت 36.07 كيلومترا في الساعة، لم يظهر مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بين أسرع 10 لاعبين في الدوري، في حين ظهر الدولي الأردني موسى التعمري بين الخمسة الأوائل بسرعة 36.31 كيلومترا في الساعة.

وهذه قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الفرنسي: