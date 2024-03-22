دعم واسع للاعب استبعده المنتخب الفرنسي لإصراره على صيام رمضان

أثار استبعاد لاعب نادي ليون الفرنسي محمد ديارا من المنتخب الفرنسي تحت 19 عاما، على خلفية رفضه الإفطار خلال أيام المعسكر، غضبًا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظي اللاعب بدعم واسع وإشادة بموقفه.

وأفاد راديو "آر إم سي" بأن الاتحاد الفرنسي أصدر تعليماته للمنتخبات بعدم تعديل أوقات التدريبات أو شروطها بما يتوافق مع رمضان، كما أصدر تعليماته برفض الصيام خلال أيام المعسكر بالكامل وليس في أيام المباريات فقط.

وبحسب الصحيفة، فإن ديارا، الذي كان ضمن قائمة المنتخب تحت 19 عاما، أُبلغ بالتعليمات الجديدة قبل وصوله إلى المعسكر، فلم ينضم إلى الفريق، وأعلن الاتحاد استبداله واختيار ديهماين تايبو لاعب نانت.

ووجه رواد منصات التواصل التحية لديارا عبر حساباته، مثمنين موقفه وحرصه على الصيام رغم الضغوط، ورغم سنه الصغير ورغبته في المشاركة مع المنتخب.

واعتبر مدونون ما تفعله فرنسا تمييزا واضحا ضد اللاعبين المسلمين، وهو أمر متكرر في كل رمضان، ولا تفعله أي دولة أخرى، حيث تسمح باقي الدوريات لجميع اللاعبين بالصيام حتى في أيام المباريات.

وعلق الناشط جيسون بروكرز، عبر حسابه على منصة إكس، قائلا "هناك لاعبون لعبوا نهائي دوري أبطال أوروبا وهم صائمون، وحجة الأداء الرياضي لا تصلح هنا، ما الحجة المتبقية؟ نحن نعلم، وأنتم تعلمون، وهم كذلك".

وكتب الصحفي السعودي عبد الهادي المستادي "ما يقوم به الاتحاد الفرنسي ليس له علاقة أبدا بكرة القدم ولا كيفية إدارتها.. يتوجه للاعبين صغار في السن ويساومهم بين عشقهم لكرة القدم ودينهم الإسلامي".

واستنكر نجم تشلسي السابق ديمبا با، عبر حسابه على إكس، تصرفات الاتحاد الفرنسي، التي وصفها بأنها "محاولة لمحو هوية اللاعبين المسلمين".

وقال ديمبا با "هل تخيلت يومًا التأثير الإيجابي على اللاعبين في أدائهم وتجاه مدربيهم ومديريهم، إذا تلقوا الدعم بدلا من إدانتهم".

Que tu leurs refuses des facilités dans le style de vie qu’ils ont choisi à la rigueur je peux l’entendre, mais là non… tu veux lui interdire d’être musulman. Car qu’on le veuille ou non, c’est une partie de leur identité que l’on essaye d’effacer! Vous êtes vous déjà imaginé… https://t.co/09QM4U1vRv — Demba Ba (@dembabafoot) March 20, 2024

واستنكر نشطاء ومدونون سياسات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رغم أن الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا، ويمثل المسلمون نسبة كبيرة من لاعبي المنتخبات، ونجمهم التاريخي زين الدين زيدان مسلم عربي.

وعلق الصحفي أمين سنوسي "العلمانية الفرنسية هي اتحاد كرة القدم يطلب من اللاعبين الامتناع عن الصيام حتى يستدعوا للمنتخبات! الإسلاموفوبيا ليست موجودة فقط، لكنها نظامية ومنهجية".

وأكد مدونون أن سياسات فرنسا التمييزية ضد المسلمين تدفع عددا كبيرا من اللاعبين المزدوجي الجنسية لاختيار بلدانهم الأصلية لتمثيلها، وربما يلحقهم ديارا ويختار تمثيل منتخب مالي.

هذا حساب اخونا محمد دياوارا .. ادعموه باي كلمة بعد التعامل السيء اللي تلقاه من الاتحاد الفرنسي ! – وصلت بهم الدناءة في عدم التواصل معه وإخباره بقرار الاستبعاد .. عرف من النادي و زملاءه.@M_dwr8 — Abdulhadi (@AHADI4) March 20, 2024

ما يقوم به الاتحاد الفرنسي ليس له علاقة أبدا بكرة القدم ولا كيفية ادارتها .. يتوجه للاعبين صغار في السن و يساومهم بين عشقهم لكرة القدم و دينهم الإسلامي ! honte à toi

Cc: @FFF — Abdulhadi (@AHADI4) March 20, 2024

ادعاء الحريات واحترام معتقدات الغير هي شعارات زائفة يمارسها الغرب لنشر افكارهم واجندتهم القذرة وهي تتوقف عند مايريدون نشره فقط، اي شيء يتعارض معهم ومع اهدافهم

يتم منعه ومحاربته، واقذر من يطبق هذه الافعال هي البلد التي كانت في يوم من الايام مكباً للنفايات فلا تستغرب منها https://t.co/LXMsSgqBRH — Mohammd alajmi (@RMD23_) March 20, 2024

Y’a des joueurs qui ont joué des finales de Ligue des Champions en jeûnant, l’argument de la performance sportive n’est pas valable. Il reste quoi comme argument ? On sait, vous savez, ils savent! https://t.co/gOv7PnpqeU — JasonBrokerss (@JasonBrokerss) March 20, 2024

La laïcité à la française, c’est une fédération de football qui dit à ses joueurs de ne pas jeûner s’ils veulent être sélectionnés. L’islamophobie n’est pas juste une réalité, elle est systémique ! https://t.co/NnYwPdGhjp — Amine Snoussi (@amin_snoussi) March 20, 2024

Une Fédération de Football s’ingère dans le privé et religieux de ses joueurs en INTERDISANT ??? J’ai bien lu la ? Mais ça va pas la tête la ? https://t.co/uTY0i9EsNq — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) March 20, 2024

Football is temporary, Jannah is forever. We’re with you Mahamadou Diawara https://t.co/VaBsyqA3UD — Buddo. (@_rahims) March 21, 2024

Qu’Allah lui accorde une grande carrière avec le Mali et en espérant que les bi-nationaux verront enfin la lumière 🤲🏾 https://t.co/CqWiw24rJt — SOUAÏ☄️🇸🇳 (@leegalsen) March 20, 2024