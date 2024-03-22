المستشار الألماني عن قطع الشراكة مع "أديداس": الأهم هو تسجيل الأهداف

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس التعليق على قرار الاتحاد الألماني لكرة القدم بإنهاء الشراكة مع شركة أديداس الألمانية كمورِّد للمعدات الرياضية، وذلك بعد مضي أكثر من 70 عاما على هذه الشراكة.

وردا على سؤال صحفي عن قرار الاتحاد الألماني، قال شولتس في بروكسل خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "الأهم هو أن يتم تسجيل الأهداف".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه لا يرغب في التعليق بأكثر من ذلك، وقال "اتخذ الاتحاد الألماني لكرة القدم قرارا، ولم يسألني أنا أيضا".

كان الاتحاد الألماني لكرة القدم قرر، في وقت سابق، أن يتعاون مع شركة نايك الأميركية رائدة المستلزمات الرياضية بدلا من شركة أديداس المحلية كمورد لمستلزمات المنتخب الوطني في عام 2027.

وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من قبل العديد من السياسيين البارزين، فعلى سبيل المثال، طالب نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك بمزيد من الدعم للمنتجات أو الخدمات المحلية.